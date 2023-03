Szczęśliwiec z Warszawy ma powód do świętowania. Kupił los, zgarnął fortunę!

Wyniki Lotto. Ogromna wygrana w Warszawie

Losowania Lotto, przyprawiają graczy o zawrót głowy! Tym razem los uśmiechnął się do gracza po wtorkowym (21 marca) losowaniu Mini Lotto. Szczęśliwiec kupił los i ta inwestycja mocno mu się opłaciła. Wygrana padła w kolekturze przy Światowida 49 w Warszawie.

Zwycięski kupon gry Mini Lotto z pięcioma poprawnie wytypowanymi liczbami: 3, 5, 11, 20 i 36 przyniósł mieszkańcowi Warszawy wygraną w wysokości 167 810,00 zł! Teraz gracz spod stolicy będzie musiał odprowadzić 10-procentowy podatek od wygranej, który wyniesie ponad 16 tysięcy złotych. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

Jak grać w Mini Lotto?

Idź do punktu LOTTO, wejdź na lotto.pl lub użyj aplikacji mobilnej LOTTO. Realizacja planów prawie za darmo? Już za jedyne 1,50 zł zagrasz nawet o 400 000 zł!

Wybierz 5 liczb z 42. Liczby możesz zaznaczyć samodzielnie bądź zdać się na łut szczęścia i zagrać na chybił trafił - zarówno w punkcie LOTTO , jak i online. Zapisz swoje ulubione liczby i ostatnio zagrane kupony online, by do nich wracać.

Graj na wiele losowań. Chcesz pozostać w grze na dłużej? W takim razie wybierz grę na więcej losowań - nawet 10 kolejnych losowań. W wersji online możesz też wybrać opcję subskrypcji. Wtedy Twój kupon będzie brał udział w kolejnych losowaniach tak długo, jak będziesz chciał. Zachowaj kupon - to Twój jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Pilnuj go jak oka w głowie.nW online i aplikacji nic nie zginie. Tu dowodem udziału jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego Konta.

Sprawdź czy wygrałeś. Emocje związane z losowaniem i sprawdzaniem liczb są najlepsze. Ciesz się nimi, gdzie tylko możesz! Wyniki są zawsze dostępne na lotto.pl, w aplikacjach mobilnych LOTTO i m.LOTTO, punktach sprzedaży i pod nr infolinii 801 450 450. Jeśli grałeś online, dostaniesz powiadomienie o wygranej, a informacja o niej zostanie zapisana na Twoim koncie.

Zagraj jeszcze raz tymi samymi liczbami. Przywiązałeś się do swoich szczęśliwych liczb? Zagraj nimi ponownie. Wystarczy, że podasz poprzedni kupon sprzedawcy i otrzymasz nowy – z tymi samymi opcjami i liczbami, ale na nowe losowania. Obowiązuje dla kuponów nie starszych niż 90 dni. Grając online możesz ponowić swój poprzedni kupon kilkoma kliknięciami.