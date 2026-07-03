Ochotnicy ruszyli do pomocy w przygotowaniach

W piątek, 3 lipca, rozpoczął się Konwent Świadków Jehowy. Nim jednak na Stadionie Legii Warszawa wygłoszono pierwsze przemówienia, setki mieszkańców stolicy, okolicznych miast i regionu stawiło się do dyspozycji, żeby pomagać w przygotowaniach. Organizatorzy podkreślają, że przygotowanie kongresu tej skali byłoby niemożliwe bez ich pomocy.

- Do wspólnego działania stawiło się dziś (2 lipca – red.) setki ochotników, którzy poświęcają na to swój czas, siły i umiejętności. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni - mówi Łukasz Post, rzecznik Świadków Jehowy w Polsce. - Warto jednak dodać, że to nie są tylko prace organizacyjne. To też piękny wyraz okazania w praktyczny sposób gościnności, zaangażowania i miłości naszym współwyznawcom z całego świata - dodaje.

Rzeczywiście, od wczesnych godzin porannych w czwartek, 2 lipca, ochotnicy montowali scenę i telebimy, przygotowywali nagłośnienie, ustawiali oznakowanie, sprzątali trybuny, organizowali punkty informacyjne oraz dbali o każdy detal, który ma sprawić, że tysiące gości będą mogły bezpiecznie i komfortowo uczestniczyć w wydarzeniu. Każde zadanie - od wniesienia ciężkich elementów konstrukcji, po drobniejsze prace – wykonywane było z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, np. w odblaskowych kamizelkach czy kaskach, w zależności od zadania.

Chętnych do pomocy nie brakowało

Co ciekawe, w przygotowania zaangażowane były osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. Na ten dzień odłożyli swoje codzienne obowiązki, bo - jak sami mówią - chcieli zrobić coś pożytecznego dla innych. Wśród tych osób było dwoje mieszkańców Hajnówki: 48-letnia sprzedawczyni Iza i jej mąż, 50-letni Jerzy, kierownik sklepu. Na pytanie, co skłoniło ich do przyjazdu do Warszawy, Iza mówi:

- Chcemy pomagać przy organizacji tego niezwykłego, międzynarodowego kongresu. Już dużo wcześniej zaplanowaliśmy udział i zdecydowaliśmy, że przeznaczymy na ten cel tydzień naszego urlopu. Nasze zadanie dzisiaj to m.in. montaż siatek zabezpieczających, ale teraz pomagamy przy rozkładaniu sztucznej trawy na murawie.

Jak się okazuje, współpraca z innymi może dawać sporo pozytywnych wrażeń.

- To dla nas duża radość i satysfakcja, że możemy tutaj wykorzystać swój czas i siły, super sprawa. To są niezapomniane przeżycia.

Podobne odczucia ma 28-letnia Amelia z Siedlec:

- Bardzo cieszę, że tu jestem. Podoba mi się, jak to wszystko jest zorganizowane, że pracujemy w grupach, każdy wie, czym ma się zajmować, nikt sobie nie przeszkadza. Wszystko jest uporządkowane. Jest świetna atmosfera.

Na pytanie, jaką pracę wykonuje jako ochotnik w dniu dzisiejszym, odpowiada:

- Dzisiaj na stadionie zajmuję się montażem telebimów. To niesamowite! Robię to pierwszy raz w życiu.

Uczestnicy z entuzjazmem podchodzą nie tylko do samych zadań, ale też do współpracy z innymi. 20-letni Rafał z Białegostoku mówi:

- Pracujemy w grupie z chłopakami i dzięki temu uczę się pracy zespołowej. Fajnie mieć udział w upiększeniu stadionu na przyjazd delegatów z 20 krajów. Chcemy, żeby nasi przyjaciele i zaproszeni goście dobrze się tu czuli. Wkładam w to całe serce.

Z kolei Robert pracuje razem z żoną Anią i córką Martyną i wszyscy zgodnie podkreślają:

- Ta praca to świetna okazja, żeby zrobić coś wspólnie całą rodziną. Możemy się cieszyć swoim towarzystwem i zrobić coś pożytecznego dla innych. Gdy jutro będziemy korzystać z programu kongresu, będziemy mieć satysfakcję, że wzięliśmy w tym udział. Pracujemy z radością, bo atmosfera jest fantastyczna i pogoda nam sprzyja.

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