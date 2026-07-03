Stadion Legii jest nie do poznania! Tak ochotnicy przygotowywali go na Kongres Świadków Jehowy

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-03 11:02

W dniach 3-5 lipca Stadion Miejski Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej oraz COS Torwar w Warszawie zamienią się w miejsce spotkania ludzi z całego świata podczas Międzynarodowego Kongresu Świadków Jehowy. Organizatorzy spodziewają się około 28 tysięcy uczestników, z ponad 20 krajów! Chociaż każdego roku organizowanych jest 6000 kongresów, to Warszawa jest jednym z zaledwie 19 miast na świecie, w których odbędzie się wydarzenie o tej skali. Ochotników do pomocy w przygotowaniach nie brakowało.

Ochotnicy ruszyli do pomocy w przygotowaniach

W piątek, 3 lipca, rozpoczął się Konwent Świadków Jehowy. Nim jednak na Stadionie Legii Warszawa wygłoszono pierwsze przemówienia, setki mieszkańców stolicy, okolicznych miast i regionu stawiło się do dyspozycji, żeby pomagać w przygotowaniach. Organizatorzy podkreślają, że przygotowanie kongresu tej skali byłoby niemożliwe bez ich pomocy.

- Do wspólnego działania stawiło się dziś (2 lipca – red.) setki ochotników, którzy poświęcają na to swój czas, siły i umiejętności. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni - mówi Łukasz Post, rzecznik Świadków Jehowy w Polsce. - Warto jednak dodać, że to nie są tylko prace organizacyjne. To też piękny wyraz okazania w praktyczny sposób gościnności, zaangażowania i miłości naszym współwyznawcom z całego świata - dodaje.

Rzeczywiście, od wczesnych godzin porannych w czwartek, 2 lipca, ochotnicy montowali scenę i telebimy, przygotowywali nagłośnienie, ustawiali oznakowanie, sprzątali trybuny, organizowali punkty informacyjne oraz dbali o każdy detal, który ma sprawić, że tysiące gości będą mogły bezpiecznie i komfortowo uczestniczyć w wydarzeniu. Każde zadanie - od wniesienia ciężkich elementów konstrukcji, po drobniejsze prace – wykonywane było z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, np. w odblaskowych kamizelkach czy kaskach, w zależności od zadania.

Polecany artykuł:

Rok od tragicznego pożaru w Ząbkach. Setki osób straciły dach nad głową. Co z m…

Chętnych do pomocy nie brakowało

Co ciekawe, w przygotowania zaangażowane były osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. Na ten dzień odłożyli swoje codzienne obowiązki, bo - jak sami mówią - chcieli zrobić coś pożytecznego dla innych. Wśród tych osób było dwoje mieszkańców Hajnówki: 48-letnia sprzedawczyni Iza i jej mąż, 50-letni Jerzy, kierownik sklepu. Na pytanie, co skłoniło ich do przyjazdu do Warszawy, Iza mówi:

- Chcemy pomagać przy organizacji tego niezwykłego, międzynarodowego kongresu. Już dużo wcześniej zaplanowaliśmy udział i zdecydowaliśmy, że przeznaczymy na ten cel tydzień naszego urlopu. Nasze zadanie dzisiaj to m.in. montaż siatek zabezpieczających, ale teraz pomagamy przy rozkładaniu sztucznej trawy na murawie.

Jak się okazuje, współpraca z innymi może dawać sporo pozytywnych wrażeń.

- To dla nas duża radość i satysfakcja, że możemy tutaj wykorzystać swój czas i siły, super sprawa. To są niezapomniane przeżycia.

Podobne odczucia ma 28-letnia Amelia z Siedlec:

- Bardzo cieszę, że tu jestem. Podoba mi się, jak to wszystko jest zorganizowane, że pracujemy w grupach, każdy wie, czym ma się zajmować, nikt sobie nie przeszkadza. Wszystko jest uporządkowane. Jest świetna atmosfera.

Na pytanie, jaką pracę wykonuje jako ochotnik w dniu dzisiejszym, odpowiada:

- Dzisiaj na stadionie zajmuję się montażem telebimów. To niesamowite! Robię to pierwszy raz w życiu.

Uczestnicy z entuzjazmem podchodzą nie tylko do samych zadań, ale też do współpracy z innymi. 20-letni Rafał z Białegostoku mówi:

- Pracujemy w grupie z chłopakami i dzięki temu uczę się pracy zespołowej. Fajnie mieć udział w upiększeniu stadionu na przyjazd delegatów z 20 krajów. Chcemy, żeby nasi przyjaciele i zaproszeni goście dobrze się tu czuli. Wkładam w to całe serce.

Z kolei Robert pracuje razem z żoną Anią i córką Martyną i wszyscy zgodnie podkreślają:

- Ta praca to świetna okazja, żeby zrobić coś wspólnie całą rodziną. Możemy się cieszyć swoim towarzystwem i zrobić coś pożytecznego dla innych. Gdy jutro będziemy korzystać z programu kongresu, będziemy mieć satysfakcję, że wzięliśmy w tym udział. Pracujemy z radością, bo atmosfera jest fantastyczna i pogoda nam sprzyja.

Polecany artykuł:

Lepsze niż 800 plus?! Poczęli dziecko w hotelu i dostali nagrodę. Znany hotelar…

Kongres Świadków Jehowy ma ogromny wpływ na Warszawę

Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy organizowany w Warszawie ma wymierny wpływ nie tylko na wrażenia uczestników, ale też na całą stolicę. Tysiące gości zatrzymało się w warszawskich hotelach, odwiedza restauracje, korzysta z komunikacji miejskiej oraz lokalnych atrakcji. Dla wielu zagranicznych delegatów jest to pierwsza wizyta w Polsce.

Informacje o Kongresie Świadków Jehowy w Warszawie

Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy pod hasłem „Szczęście bez końca” odbędzie się w Warszawie w dniach 3–5 lipca 2026 roku na Stadionie Miejskim Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej oraz w hali COS Torwar. Organizatorzy spodziewają się około 28 tysięcy uczestników, w tym blisko 7 tysięcy gości z ponad 20 krajów świata. Program będzie przedstawiony w języku polskim, angielskim oraz polskim języku migowym. Wstęp na wszystkie sesje jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Ochotnicy w kaskach i kamizelkach montują scenę na stadionie Legii. O przygotowaniach do kongresu przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 9
Kongres Świadków Jehowy w Olsztynie. W hali Urania chrzest przyjęli nowi członkowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEGIA WARSZAWA
STADION LEGII
ŚWIADKOWIE JEHOWY