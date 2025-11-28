Starsza kobieta nagle osunęła się na ziemię. Dramatyczna akcja ratunkowa na przystanku autobusowym.

Nieumundurowani policjanci na warszawskiej Woli uratowali życie starszej kobiecie, która nagle osunęła się na ziemię.

Funkcjonariusze natychmiast udzielili pierwszej pomocy i wezwali służby medyczne, dzięki czemu seniorka szybko odzyskała przytomność.

W artykule znajdziesz kluczowe wskazówki, jak prawidłowo reagować w przypadku zasłabnięcia, by pomóc potrzebującym.

Warszawa Wola. Starsza kobieta nagle osunęła się na ziemię

W zgiełku codziennego życia Warszawy, na jednej z ulic dzielnicy Wola, rozegrała się scena, która mogła mieć tragiczny finał. Sytuacja miała miejsce w czwartek, 27 listopada. - Nieumundurowani policjanci, z Wydziału Kryminalnego, zauważyli starszą kobietę, która była w pobliżu przystanku. W pewnym momencie kobieta osunęła się na ziemię i upadła - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Widząc to, funkcjonariusze nie wahali się ani chwili. Natychmiast zawrócili radiowozem, aby jak najszybciej znaleźć się przy poszkodowanej. - Policjanci sprawdzili czynności życiowe kobiety. Seniorka był nieprzytomna, ale oddychała. Ułożyli ją w pozycji bocznej bezpiecznej i udzielili jej pierwszej pomocy medycznej - poinformował nadkom. Sulowska.

Warto przypomnieć, że ułożenie nieprzytomnej osoby w pozycji bocznej bezpiecznej to fundamentalna czynność w przypadku utraty przytomności, która zapobiega zakrztuszeniu się i zapewnia drożność dróg oddechowych.

Mundurowi wezwali też na miejsce karetkę. Po chwili zjawił się również umundurowany patrol Policji.

Seniorką zajęli się lekarze

Podczas oczekiwania na przyjazd karetki, starsza kobieta odzyskała świadomość. W rozmowie z policjantami wyjaśniła, że jest schorowana, w pewnym momencie zrobiło jej się słabo i zemdlała. Seniorka trafiła pod opiekę lekarzy.

Ważny apel policji

- Pamiętajmy, że powinnością każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę i sytuacje kryzysowe. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy. Nie wahajmy się! - zaapelowała nadkom. Marta Sulowska.

Jak udzielić pierwszej pomocy przy zasłabnięciu? Poradnik krok po kroku

Zasłabnięcie lub omdlenie może przytrafić się każdemu i wszędzie. Warto wiedzieć, jak się zachować, aby skutecznie pomóc. Jeśli jesteś świadkiem takiej sytuacji, postępuj według poniższych kroków:

Zadbaj o bezpieczeństwo: Upewnij się, że zarówno Tobie, jak i osobie poszkodowanej nic nie zagraża (np. ruch uliczny).

Upewnij się, że zarówno Tobie, jak i osobie poszkodowanej nic nie zagraża (np. ruch uliczny). Sprawdź przytomność: Delikatnie potrząśnij osobę za ramiona i głośno zapytaj: "Czy wszystko w porządku? Czy mnie słyszysz?".

Delikatnie potrząśnij osobę za ramiona i głośno zapytaj: "Czy wszystko w porządku? Czy mnie słyszysz?". Sprawdź oddech: Jeśli osoba nie reaguje, udrożnij jej drogi oddechowe, odchylając jej głowę do tyłu. Przez 10 sekund sprawdzaj, czy oddycha – obserwuj ruchy klatki piersiowej, nasłuchuj szmeru oddechu i próbuj poczuć wydychane powietrze na policzku.

Jeśli osoba nie reaguje, udrożnij jej drogi oddechowe, odchylając jej głowę do tyłu. Przez 10 sekund sprawdzaj, czy oddycha – obserwuj ruchy klatki piersiowej, nasłuchuj szmeru oddechu i próbuj poczuć wydychane powietrze na policzku. Wezwij pomoc (numer 112)

Jeśli osoba oddycha: Zadzwoń pod numer 112, poinformuj dyspozytora o sytuacji i ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Pozostań przy nim do czasu przyjazdu karetki, regularnie kontrolując oddech.

Zadzwoń pod numer 112, poinformuj dyspozytora o sytuacji i ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Pozostań przy nim do czasu przyjazdu karetki, regularnie kontrolując oddech. Jeśli osoba nie oddycha: Natychmiast zadzwoń pod 112 i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), jeśli zostałeś w tym zakresie przeszkolony. Dyspozytor medyczny może również udzielić Ci instrukcji przez telefon.

Nawet najprostsza reakcja, jak wykonanie telefonu na numer alarmowy, może uratować komuś życie. Historia seniorki z Woli zakończyła się szczęśliwie właśnie dzięki temu, że znalazły się osoby, które nie wahały się działać.

