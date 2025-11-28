Rusza jarmark świąteczny pod PKiN. Nie chcą powtórki z Berlina, specjalne środki ostrożności w centrum Warszawy

Jarmark Warszawski pod Pałacem Kultury i Nauki startuje 28 listopada z ponad 100 domkami i atrakcjami.

Władze Warszawy wzmocniły środki bezpieczeństwa.

Sprawdź, jakie konkretne działania podjęto, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.

Jarmark Warszawski pod Pałacem Kultury

Nadchodzi ten czas! Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, wypełniony wyjątkową atmosferą. W piątek, 28 listopada, wystartuje Jarmark Warszawski pod Pałacem Kultury i Nauki. Na placu Defilad stanęło ponad 100 drewnianych domków, w których będzie można kupić m.in. rękodzieło artystyczne, ozdoby bożonarodzeniowe, regionalne przysmaki i napoje.

Na spragnionych wrażeń czekać będzie też wyjątkowa a trakcja - jeden z najwyższych w Polsce (55 m) diabelski młyn! Nie zabraknie również karuzeli weneckiej, nastrojowej karuzeli choinki oraz sceny, na której odbywać się będą koncerty, występy artystyczne, wydarzenia specjalne i akcje charytatywne. Wielki jarmark w Warszawie potrwa do 1 stycznia.

Nie chcą powtórki z Berlina, specjalne środki ostrożności w centrum Warszawy

Dla wielu osób wielkie jarmarki świąteczne kojarzą się z tragicznymi wydarzeniami, do których na przestrzeni ostatnich lat dochodziło w innych europejskich miastach. 19 grudnia 2016 r. 40-tonowa ciężarówka wjechała w tłum zgromadzony na jednym ze świątecznych jarmarków w Berlinie. W zamachu zginęło 12 osób, a 48 zostało rannych. 11 grudnia 2018 r. w Strasburgu na jarmarku bożonarodzeniowym i na starym mieście, mężczyzna strzela i zabija pięć osób. Zaś 20 grudnia 2024 r. w Magdeburgu we Francji napastnik wjechał w tłum ludzi. Zginęło pięć osób, zaś 200 zostało rannych.

Władze Warszawy zdecydowanie chcą uniknąć takiej tragedii. Jak przekazała PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth, w ramach przygotowań do jarmarku odbyły się spotkania koordynacyjne z udziałem policji, straży miejskiej, Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, straży pożarnej i organizatora w celu wypracowania optymalnego sposobu zabezpieczenia imprezy.

W ramach działań prewencyjnych wzmocniono posterunki ochronne w PKiN, jak również zintensyfikowano patrole zewnętrzne, dokonano inwentaryzacji możliwych wjazdów na jarmark i punktów szczególnego nadzoru, zastosowano betonowe zapory uniemożliwiające wjazd niepożądanych pojazdów na teren jarmarku, przeorganizowano ustawienie małej architektury ogrodowej, dodatkowo zabezpieczając teren zarządzany przez spółkę. Wprowadzona została też jednolita identyfikacja pracowników firmy sprzątającej, firmy ochroniarskiej i wystawców. Dodatkowo cały teren zarządzany przez PKiN objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym połączonym z Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych ZPKiN.

Ponadto organizator jarmarku wynajął firmę ochroniarską, ustawione zostaną także mobilne wieże monitorujące.

– Z oczywistych względów nie możemy ujawniać wszystkich szczegółów. Apelujemy do wszystkich odwiedzających o rozsądek, który powinien zawsze nam towarzyszyć w dużych skupiskach ludzkich. Incydenty i niepokojące zachowania innych osób powinny być zgłaszane obecnym na miejscu funkcjonariuszom policji, strażnikom miejskim lub na numer alarmowy 112 - zaznaczyła rzeczniczka.

Totalny tłum na jarmarku w Warszawie. A ceny? Lepiej nie wiedzieć! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.