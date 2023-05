i Autor: Shutterstock, OSP Uwieliny/facebook.com Stolica w smutku... We wzruszających słowach żegnają Arka, policjanta i druha OSP. „Do zobaczenia w lepszym świecie”

ZGINĄŁ WRACAJĄC DO DOMU

Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. We wtorek, 23 maja na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Woronicza doszło do śmiertelnego wypadku. Kierujący jednośladem zderzył się z busem i mimo długiej reanimacji, zmarł. Jednośladem jechał Arkadiusz Załuska, druh OSP Uwieliny i stołeczny policjant. Internauci pożegnali go we wzruszających słowach.