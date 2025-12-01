Bożonarodzeniowe metro wyjechało na tory. Trzaskowski w roli pilota „świątecznego ekspresu”

Warszawa rozświetla się na święta, a na tory wyjechał specjalny, świątecznie udekorowany pociąg metra.

Od 1 grudnia mieszkańcy mogą podróżować kolorowymi składami metra, tramwajów i autobusów, które będą zmieniać trasy.

Prezydent Trzaskowski osobiście zainaugurował świąteczne kursy, a co tydzień magia dotrze na inną linię metra. Sprawdź, gdzie spotkać świąteczne pojazdy.

Pierwszy świąteczny pociąg metra wyjechał na tory

Od samego rana pasażerowie na stacji Bemowo mieli miłą niespodziankę. Na peron wtoczył się kolorowy skład udekorowany światełkami, naklejkami i zimowymi grafikami. Metro Warszawskie potwierdziło, że świąteczny pociąg będzie zmieniał linię co tydzień, a na start - ruszył po M2. Dzięki temu magia ma dotrzeć do jak największej liczby pasażerów.

„Pociąg świąteczny wystartował. Ruszył z samego rana ze stacji Bemowo i zabrał pierwszych pasażerów. Co tydzień będzie zmieniał linie, po których kursuje. W tym tygodniu jest na M2” – poinformowało Metro Warszawskie.

Totalny tłum na jarmarku w Warszawie. A ceny? Lepiej nie wiedzieć! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie tylko metro! Świąteczne tramwaje i autobusy też już na trasach

Świąteczne dekoracje nie ograniczyły się wyłącznie do podziemi. Równie spektakularnie prezentują się tramwaje i autobusy, które również przeszły sezonową przemianę. W środku – zimowe grafiki, na zewnątrz – kolorowe naklejki, światełka i charakterystyczne motywy bożonarodzeniowe, które wielu od razu poprawiają humor.

Harmonogram pierwszych świątecznych kursów wygląda następująco:

Tramwaje: linia 9 (1.12), linia 10 (2.12)

Autobusy: linie 128/175 (1.12) oraz 127 (2.12)

Metro: start na M2, później zmiana linii co tydzień

Trzaskowski w roli pilota „świątecznego ekspresu”

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski również włączył się w świąteczną akcję. Włodarz miasta osobiście pomógł w oklejeniu pociągu metra i uczestniczył w pierwszym wyjeździe wyjątkowego składu. Wraz z maszynistą wyprowadził pociąg z zajezdni, inaugurując sezon magicznych przejazdów po stolicy.