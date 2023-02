i Autor: POLICJA Szokująca interwencja policji pod Garwolinem. 40-latek wyruszył w podróż do Holandii. Miał ponad dwa promile

Ostatnie dni były bardzo pracowite dla garwolińskich policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali kilku pijanych kierowców. Jeden z nich miał ponad 2 promile i w takim stanie chciał dojechać do Holandii! Policjanci zatrzymali go na drodze ekspresowej S17. Mundurowi zapowiadają wzmożone kontrole i apelują do świadków o reakcję.