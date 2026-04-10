Szokujące odkrycie na Pradze. Podczas prac odnaleziono ludzkie szczątki

Ludzkie szczątki wykopane na Pradze

Zarząd Dróg Miejskich w stolicy poinformował o szokującym odkryciu, na jakie natrafili robotnicy wykonujący przebudowę ulicy Okrzei na Pradze. Pod chodnikiem znajdowały się ludzkie szczątki.

Prace w miejscu odkrycia zostały wstrzymane, a o znalezisku natychmiast poinformowano policję. Kości zabezpieczyła już prokuratura.

Przedstawiciele miasta tłumaczą, że najprawdopodobniej szczątki pochodzą sprzed kilku wieków i są świadectwem dawnych dziejów obecnej prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy. W miejscu odkrycia przeprowadzone będą teraz dokładne badania archeologiczne. O sprawie wie już też Stołeczny Konserwator Zabytków.

Groby sprzed wieków

Pierwsze tropy prowadzą do nieistniejącego już dziś miasteczka i przykościelnego cmentarza, który zniknął przykryty kolejnymi warstwami miejskiej zabudowy. Chodzi mianowicie o miejscowość Skaryszew, która na kilka lat przed Pragą – już w 1641 roku, jako pierwsza na prawym brzegu Wisły, otrzymała prawa miejskie.

Jeśli trop jest właściwy, to robotnicy podczas przebudowy ul. Okrzei natrafili na fragment dawnego cmentarza przy parafii pw. św. Stanisława BM. Nekropolia była miejscem pochówku dawnych mieszkańców Pragi i Skaryszewa.

Skaryszew został zlikwidowany jako osobny byt w 1791 roku, stając się częścią Warszawy. Kres jego widocznej odrębności przyszedł jednak nieco później: w 1807 roku, wówczas wraz z powstaniem Księstwa Warszawskiego i planami ufortyfikowania tego terenu przez wojskowych inżynierów Napoleona m.in. rozebrano kościół św. Stanisława.

Co teraz z przebudową ul. Okrzei?

Jeżeli okaże się, że natknęliśmy się na XVII-wieczny cmentarz, prace w tym miejscu będą musiały zostać wstrzymane do czasu przeprowadzenia dokładnych badań archeologicznych. Na razie za wcześnie, by stwierdzić, ile mogą potrwać takie badania. Archeolodzy jeszcze nie odnaleźli żadnych przedmiotów, które mogłyby pomóc precyzyjnie datować pochówki. Niewykluczone, że kopiąc dalej, w kierunku ulicy Wrzesińskiej, robotnicy natrafią na kolejne groby. Na miejscu odbyła się też wizja lokalna Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Przedstawiciele ratusza zapewniają, że prace na innych odcinkach będą kontynuowane bez przeszkód.

Przebudowa ul. Okrzei w Warszawie:

