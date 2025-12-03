Tajemnicza śmierć młodego Francuza w Warszawie. Policja wystosowała pilny apel

20-letni obywatel Francji zmarł w szpitalu po tym, jak szedł stołeczną ulicą w stanie pobudzenia.

Mężczyzna wyszedł z ul. Jasnej 1 i zmierzał w kierunku przystanku Centrum 03 przy ul. Marszałkowskiej.

Policja apeluje o pomoc w rozwikłaniu zagadki jego tajemniczej śmierci.

Tajemnicza śmierć młodego Francuza w Warszawie

Do zdarzenia doszło z 24 na 25 maja 2025 roku. Z informacji udzielonych przez policję nie wiadomo zbyt wiele. Mundurowi ustalili, że 20-letni obywatel Francji wyszedł z ul. Jasnej 1 i udał się w kierunku przystanku Centrum 03 przy ul. Marszałkowskiej. - Mężczyzna był bardzo pobudzony i nie miał na sobie koszulki. Został przewieziony do szpitala przy ul. Lindleya 4, gdzie nastąpił jego zgon - przekazała asp. Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie.

Pilny apel policji

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota prowadzą postępowanie w tej tajemniczej sprawie.

Funkcjonariusze wystosowali pilny apel do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat majowego zajścia. - Świadkowie zdarzenia lub osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III pod numerem telefonu 47 723 93 50. Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] - zaapelowała asp. Małgorzata Gębczyńska z ochockiej policji.

80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.