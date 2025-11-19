Tak mieszka Anna Maria Żukowska! W środku prawdziwy "wspomnień czar". Wszystko widać

Anna Maria Żukowska wywołuje ogromne emocje. Posłanka Lewicy regularnie komentuje zawirowania na szczytach władzy, dzieli się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami i rzadko gryzie się w język. Nic więc dziwnego, że Polaków interesuje, w jakich warunkach mieszka znana polityczka. Mamy zdjęcia!

Anna Maria Żukowska i jej mieszkanie

Autor: Paweł Jaskółka / Super Express, Instagram/ Materiały prasowe Anna Maria Żukowska i jej mieszkanie

Anna Maria Żukowska słynie m.in. z nietuzinkowego prowadzenia profilu w serwisie X (dawniej Twitter). Posłanka Lewicy nie boi się wchodzić w ostre dyskusje, często pozwala sobie na złośliwości. Jej poczucie humoru ma wielu fanów, ale również przeciwników. Jedno jest pewne - przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy wzbudza bardzo duże emocje wśród zwolenników oraz sympatyków ugrupowań prawicowych. Po wyborze Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka sejmu, Żukowska ponownie była bardzo aktywna w sieci. - Lewica to Lewica. Ma swoje korzenie w rewolucji francuskiej i październikowej - napisała w mediach społecznościowych. Post wywołał lawinę komentarzy.

Polityczka dodała również, że jest dumna z wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Nie ukrywała również radości z podpisania przez Włodzimierza Czarzastego zarządzenia zakazujące sprzedaży alkoholu na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu. Wygląda na to, że jej styl prowadzenia konta nie ulegnie zmianie. 

Tak mieszka Anna Maria Żukowska. Zdjęcia mówią bardzo wiele!

Anna Maria Żukowska swoje życie związała z Warszawą. Urodziła się 11 czerwca 1983 roku, a 19 lat później została absolwentką Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 42 w Warszawie. Jak sama przyznaje, kocha sporty wodne, poezję barokową i Jamesa Bonda. Ma córkę Amelię. Na załączonych zdjęciach widać, że jest również sentymentalną osobą. Wnętrze jej mieszkania to prawdziwy "wspomnień czar". Ściany są różowe, a w środku znajdziemy meble kojarzone z antykwariatami, menorę i ciekawe ozdoby. 

