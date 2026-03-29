Te kierunki na Uniwersytecie Warszawskim oceniono najwyżej. Są wyniki

Zestawienie QS World University Rankings by Subject wyłania najlepsze szkoły wyższe w konkretnych dziedzinach. W tegorocznej edycji przeanalizowano 55 dyscyplin z pięciu obszarów tematycznych: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences, Natural Sciences, Social Sciences & Management. Łącznie w klasyfikacji wzięto pod uwagę ponad 1700 placówek edukacyjnych z całego globu.

Uniwersytet Warszawski w prestiżowym rankingu. Które kierunki oceniono najlepiej?

Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego przekazali w niedzielę, że w najnowszym zestawieniu uwzględniono 27 dyscyplin naukowych prowadzonych na uczelni. Wśród najwyżej ocenionych kierunków znalazły się języki nowożytne (92. miejsce), a także historia starożytna (pozycja w przedziale 51-150). Warto odnotować, że pięć dyscyplin prowadzonych na UW sklasyfikowano w rankingu po raz pierwszy. Oprócz wspomnianej historii starożytnej, chodzi o: religioznawstwo, antropologię, inżynierię materiałową oraz komunikację i medioznawstwo.

Prawo, filozofia, historia, archeologia i religioznawstwo trafiły do przedziału 101-150, natomiast antropologia znalazła się między 101. a 200. pozycją. Informatykę sklasyfikowano na 188. miejscu. W grupie 151-200 wylądowały: matematyka, geografia, filologia angielska, lingwistyka, fizyka i astronomia, nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, socjologia oraz psychologia. Na dalszych pozycjach były: komunikacja i medioznawstwo (201-250), ekonomia i ekonometria oraz chemia (251-300), pedagogika oraz biologia (301-350), zarządzanie (351-400), inżynieria materiałowa (401-550), nauki o środowisku oraz inżynieria elektryczna i elektroniczna (501-550), a także medycyna (551-600).

Za przygotowanie QS World University Rankings odpowiada Quacquarelli Symonds, brytyjska firma specjalizująca się w publikacjach na temat edukacji i studiowania za granicą. Zestawienie jest jednym z najważniejszych globalnych rankingów edukacyjnych, tuż obok Rankingu Szanghajskiego, Times Higher Education oraz U-Multirank. Coroczne publikacje mają na celu ułatwienie kandydatom na studia wyboru najlepszej placówki w interesującej ich dziedzinie. Twórcy listy biorą pod uwagę szereg czynników, w tym indeks Hirscha, cytowalność publikacji naukowych oraz renomę uczelni wśród pracodawców i w środowisku akademickim.

