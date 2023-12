Nie tylko Mikołajki!

Te nietypowe święta obchodzimy w grudniu. Nie uwierzysz, co można świętować! Przy niektórych świętach można się zarumienić

Grudzień przede wszystkim kojarzy się z Mikołajkami, świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem. Okazuje się jednak, że właściwie każdego dnia jest co świętować! I nie, nie ma tu na myśli tego, że codziennie są czyjeś imieniny. Grudzień obfituje w nietypowe święta, o których istnieniu duże grono osób z pewnością nie miało pojęcia! Co można świętować w ostatni miesiąc roku? Sprawdziliśmy to!