Tęcza po latach wraca do Warszawy. Znamy termin

Tęcza wraca do Warszawy

Na ten moment nie został jeszcze opublikowany szczegółowy program otwarcia. Odpowiadające za działalność kina Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zapowiada, że przedstawi go w najbliższych tygodniach.

Pierwsze wydarzenia odbędą się w sobotę i niedzielę, 28 oraz 29 listopada. Będzie to symboliczny powrót jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na kulturalnej mapie starego Żoliborza.

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Najpierw była kotłownia

Historia budynku przy ul. Suzina rozpoczęła się w 1929 r. Obiekt wzniesiono jako kotłownię centralnego ogrzewania dla osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mieszkańcy szybko dostrzegli jednak, że przemysłowy budynek może pełnić także funkcje społeczne i kulturalne. W 1933 r. spółdzielcy urządzili w dawnej kotłowni salę teatralną. Rok później zaczęto organizować regularne pokazy filmów.

Kino działało do 1989 r. W latach 90. przestrzeń wykorzystywali artyści związani z Akademią Ruchu. Później budynek stopniowo tracił swoją dawną funkcję, niszczał, a charakterystyczny neon przestał świecić.

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Dwa lata gruntownej modernizacji

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2024 r. i zakończyły w lipcu 2026 r. Inwestycję m.st. Warszawa współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego. Historyczny obiekt został dostosowany do współczesnych standardów, ale zachował swoją kinową tożsamość.

Najważniejszym elementem przebudowy jest nowa sala widowiskowa, która pomieści 145 osób. Widzowie będą mogli oglądać filmy wyświetlane przez cyfrowy system projekcji w jakości 4K. Zamontowano również nowy ekran i wielokanałowy system dźwięku Dolby Atmos.

Budynek dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Projekt uwzględnia również pętle indukcyjne, które mają ułatwić odbiór wydarzeń osobom korzystającym z aparatów słuchowych.

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W Tęczy nadal będzie działał projektor 35 mm

Mimo zastosowania współczesnych rozwiązań Kino Tęcza nie zrezygnuje z tradycyjnych projekcji. W kabinie zamontowano projektor VICTORIA włoskiej firmy Cinemeccanica, przystosowany do wyświetlania filmów z taśmy 35 mm.

Zdobycie urządzenia nie było prostym zadaniem. Produkcja tej serii została już zakończona, ale włoska firma miała ponownie uruchomić linię, aby zbudować dwa dodatkowe egzemplarze specjalnie na zamówienie dla warszawskiego kina.

Dzięki temu repertuar Tęczy będzie mógł łączyć współczesne premiery i cyfrowe kopie filmów z pokazami klasyki w jej oryginalnym, analogowym formacie.

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Nie tylko regularne seanse

Po modernizacji Tęcza ma działać jako wielofunkcyjne centrum kultury filmowej, a nie wyłącznie tradycyjne kino repertuarowe.

W budynku urządzono montażownię, w której będzie można zgrywać i obrabiać materiały audiowizualne. Powstała również sala edukacyjna przeznaczona na warsztaty, lekcje dla grup szkolnych, spotkania z twórcami i zajęcia związane z produkcją filmową.

Nowoczesna infrastruktura streamingowa pozwoli transmitować wybrane wydarzenia w internecie oraz telewizji. W programie mają znaleźć się również m.in.: debaty i rozmowy o filmie czy festiwale filmowe.

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Wrócą pokazy na dziedzińcu

Ważną częścią działalności kina ponownie staną się projekcje plenerowe. Letnie seanse na dziedzińcu przez lata gromadziły mieszkańców Żoliborza i tworzyły sąsiedzki charakter tego miejsca.

Po zakończeniu modernizacji dziedziniec znów ma służyć pokazom filmowym i lokalnym wydarzeniom. Regularny repertuar zostanie w ten sposób uzupełniony o spotkania organizowane na świeżym powietrzu.

Do budynku przy Suzina przeniesie się także Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC, organizowany przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.