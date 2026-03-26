Tłumy kibiców na PGE Narodowym. Polska walczy z Albanią w Warszawie [ZDJĘCIA]

Mecz Polska - Albania: kibice na PGE Narodowym w Warszawie [ZDJĘCIA]

W czwartek polska kadra staje przed ogromną szansą na zbliżenie się do awansu na mistrzostwa świata. Dla trenera Jana Urbana ten półfinałowy bój barażowy z Albanią na warszawskim stadionie to bez wątpienia kluczowy moment w jego selekcjonerskiej karierze. Jeśli nasza drużyna wygra, za pięć dni zmierzy się ze zwycięzcą starcia Ukraina - Szwecja, a przegrani rozegrają jedynie mecz towarzyski. Zespół, który ostatecznie wygra polską drabinkę barażową, trafi na mundialu do grupy F, gdzie czekają już Japonia, Tunezja oraz Holandia.

Historia 15 dotychczasowych pojedynków polskiej kadry z Albańczykami jest dla nas korzystna i obejmuje 10 wygranych, trzy remisy oraz dwie przegrane. Nasi zawodnicy zdobyli w tych starciach łącznie 20 bramek, tracąc przy tym 10. W czwartek na murawę PGE Narodowego wybiegła następująca wyjściowa jedenastka biało-czerwonych: Kamil Grabara, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash, Filip Rózga, Piotr Zieliński, Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński, Robert Lewandowski.

Między słupkami stanął 27-letni gracz niemieckiego VfL Wolfsburg, Kamil Grabara, dla którego to czwarty występ z orzełkiem na piersi. Zastępuje on dotychczasowego podstawowego bramkarza, Łukasza Skorupskiego, zmagającego się obecnie z urazem. Swoje trzecie spotkanie w narodowych barwach rozgrywa 19-letni Filip Rózga ze Sturmu Graz, który zaliczył debiut w listopadowym starciu w grupowych kwalifikacjach do mundialu z Holandią, zakończonym wynikiem 1:1. 164. mecz w drużynie narodowej rozpoczął Robert Lewandowski, zakładając jednocześnie kapitańską opaskę po raz 99. w karierze. 106. występ w reprezentacji notuje z kolei Piotr Zieliński. Na ławce rezerwowych w czwartek zasiadł natomiast 17-letni Oskar Pietuszewski, robiący furorę w portugalskiej lidze w barwach FC Porto, który wciąż czeka na swój wielki debiut.

Jakub Błaszczykowski szansach reprezentacji na mundial i o życiu po karierze