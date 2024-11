To koniec pewnej epoki. Kioski niedługo mają zniknąć! Wiemy, kiedy to nastąpi

To koniec pewnej epoki. Kioski mają zniknąć! Wiemy kiedy to nastąpi

Jeszcze w latach 90. w Polsce było ich aż 30 tys. Teraz została nieco ponad setka, a już wkrótce przejdą do lamusa. W 2020 r. Orlen wykupił kioski Ruchu. Teraz chce się ich pozbyć, bo nie przynoszą dochodów. Jak informowała Polska Agencja Prasowa, do końca 2023 r. Ruch był zadłużony na 160 mln zł. Z czego to wynika?

Co raz mniej osób kupuje gazety i bilety komunikacji miejskiej. Zamiast tego czytają wiadomości w serwisach internetowych, a bilety kupują przez aplikacje. Konkurencją są też inne sieci sklepów, które mają na półkach więcej produktów. Jednak wiele osób w dużych miasta nadal korzysta z osiedlowych sklepików. Czy część z nich uda się ocalić?

i Autor: Shutterstock

Okazuje się, że część kiosków może nadal prowadzić sprzedaż. Niektórzy najemcy planują odkupienie sklepików od Orlenu i chcą dalej prowadzić działalność na własną rękę. – Niektórzy decydują się na odkupienie kiosku i prowadzenie działalności we własnym zakresie – podał cytowany przez PAP Orlen. Według państwowej spółki taką decyzję podjęło do tej pory ok. 40 ajentów. Likwidacja ma się zakończyć do końca tego roku.