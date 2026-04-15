To najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce. Ten region bije rekordy

Mazowsze odnotowało rekordową liczbę 7,7 mln turystów i ponad 12,5 mln noclegów w 2025 roku, wyprzedzając inne regiony Polski.

Warszawa przyciągnęła 5,5 mln odwiedzających, stając się popularnym celem na krótkie wyjazdy.

Chcesz odkryć, które mazowieckie atrakcje poza stolicą są najchętniej wybierane przez turystów? Sprawdź, co jeszcze oferuje ten region.

Mazowsze numerem 1 w Polsce. Rekordowe dane turystyczne

Mazowieckie nie ma sobie równych, informuje Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT). W 2025 roku region odwiedziło aż 7,72 mln turystów korzystających z bazy noclegowej. To wzrost o ponad 12 proc. rok do roku i najlepszy wynik w kraju - lepszy niż w Małopolsce czy na Dolnym Śląsku. Jeszcze bardziej imponują dane dotyczące noclegów. Ich liczba przekroczyła 12,5 mln, co jasno pokazuje, że Mazowsze nie tylko przyciąga, ale zatrzymuje turystów na dłużej.

- 12,5 miliona noclegów to dla nas bardzo wyraźny sygnał, że Mazowsze konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jeden z najważniejszych kierunków turystycznych w Polsce - podkreśla Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Warszawa przyciąga jak magnes. Idealna na city break

Stolica Polski stała się jednym z najmodniejszych kierunków krótkich wyjazdów w Europie. W 2025 roku odwiedziło ją około 5,5 mln turystów, zostawiając w tyle Kraków i Wrocław.

- Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, intensywne wyjazdy i dla wielu turystów staje się naturalnym pierwszym wyborem - dodaje Stelmańska.

Najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce? Mazowsze ma się czym pochwalić

Mazowsze dopiero się rozpędza. Rekordowe wyniki, rosnąca liczba turystów zagranicznych i świetna infrastruktura transportowa tworzą solidne fundamenty pod dalszy rozwój. Jeśli ktoś szuka najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce, Warszawa i całe Mazowsze powinny znaleźć się na szczycie listy.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Stołeczne Biuro Turystyki, Polskie Porty Lotnicze, Polska Organizacja Turystyczna, Mazovia Event Impact i dane własne MROT.

