To najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce. Ten region bije rekordy

Mazowsze numerem 1 w Polsce. Rekordowe dane turystyczne
Mazowieckie nie ma sobie równych, informuje Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT). W 2025 roku region odwiedziło aż 7,72 mln turystów korzystających z bazy noclegowej. To wzrost o ponad 12 proc. rok do roku i najlepszy wynik w kraju - lepszy niż w Małopolsce czy na Dolnym Śląsku. Jeszcze bardziej imponują dane dotyczące noclegów. Ich liczba przekroczyła 12,5 mln, co jasno pokazuje, że Mazowsze nie tylko przyciąga, ale zatrzymuje turystów na dłużej.
- 12,5 miliona noclegów to dla nas bardzo wyraźny sygnał, że Mazowsze konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jeden z najważniejszych kierunków turystycznych w Polsce - podkreśla Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Warszawa przyciąga jak magnes. Idealna na city break
Stolica Polski stała się jednym z najmodniejszych kierunków krótkich wyjazdów w Europie. W 2025 roku odwiedziło ją około 5,5 mln turystów, zostawiając w tyle Kraków i Wrocław.
- Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, intensywne wyjazdy i dla wielu turystów staje się naturalnym pierwszym wyborem - dodaje Stelmańska.
Najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce? Mazowsze ma się czym pochwalić
Mazowsze dopiero się rozpędza. Rekordowe wyniki, rosnąca liczba turystów zagranicznych i świetna infrastruktura transportowa tworzą solidne fundamenty pod dalszy rozwój. Jeśli ktoś szuka najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce, Warszawa i całe Mazowsze powinny znaleźć się na szczycie listy.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Stołeczne Biuro Turystyki, Polskie Porty Lotnicze, Polska Organizacja Turystyczna, Mazovia Event Impact i dane własne MROT.