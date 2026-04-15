To najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce. Ten region bije rekordy

Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2026-04-15 14:58

Turystyka w Polsce nabiera rozpędu, a Mazowsze wysuwa się na prowadzenie. Ponad 12,5 mln noclegów i 7,7 mln turystów w 2025 roku to wynik, który robi wrażenie. Największym magnesem pozostaje Warszawa - idealna na szybki city break i punkt startowy do odkrywania całego regionu. Jednak nie samą stolicą się żyje. Sprawdź, które atrakcje Mazowsza przyciągają najwięcej osób.

  • Mazowsze odnotowało rekordową liczbę 7,7 mln turystów i ponad 12,5 mln noclegów w 2025 roku, wyprzedzając inne regiony Polski.
  • Warszawa przyciągnęła 5,5 mln odwiedzających, stając się popularnym celem na krótkie wyjazdy.
  • Chcesz odkryć, które mazowieckie atrakcje poza stolicą są najchętniej wybierane przez turystów? Sprawdź, co jeszcze oferuje ten region.

Mazowsze numerem 1 w Polsce. Rekordowe dane turystyczne

Mazowieckie nie ma sobie równych, informuje Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT). W 2025 roku region odwiedziło aż 7,72 mln turystów korzystających z bazy noclegowej. To wzrost o ponad 12 proc. rok do roku i najlepszy wynik w kraju - lepszy niż w Małopolsce czy na Dolnym Śląsku. Jeszcze bardziej imponują dane dotyczące noclegów. Ich liczba przekroczyła 12,5 mln, co jasno pokazuje, że Mazowsze nie tylko przyciąga, ale zatrzymuje turystów na dłużej.

- 12,5 miliona noclegów to dla nas bardzo wyraźny sygnał, że Mazowsze konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jeden z najważniejszych kierunków turystycznych w Polsce - podkreśla Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Warszawa przyciąga jak magnes. Idealna na city break

Stolica Polski stała się jednym z najmodniejszych kierunków krótkich wyjazdów w Europie. W 2025 roku odwiedziło ją około 5,5 mln turystów, zostawiając w tyle Kraków i Wrocław.

- Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, intensywne wyjazdy i dla wielu turystów staje się naturalnym pierwszym wyborem - dodaje Stelmańska.

Najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce? Mazowsze ma się czym pochwalić

Mazowsze dopiero się rozpędza. Rekordowe wyniki, rosnąca liczba turystów zagranicznych i świetna infrastruktura transportowa tworzą solidne fundamenty pod dalszy rozwój. Jeśli ktoś szuka najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce, Warszawa i całe Mazowsze powinny znaleźć się na szczycie listy. Zajrzyj do galerii i sprawdź, gdzie warto pojechać.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Stołeczne Biuro Turystyki, Polskie Porty Lotnicze, Polska Organizacja Turystyczna, Mazovia Event Impact i dane własne MROT.

