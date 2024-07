To pierwsza taka autostrada w kraju. Powstanie tuż pod Warszawą

Wyczekiwany fragment autostrady zaczynającej się za Mińskiem Mazowieckim, a kończącym się w Kałuszynie ma zostać oddany do użytku do września tego roku. Taki sam termin zakłada druga spółka, która buduje odcinek do Siedlec. Kierowcy nieco później pojadą odcinkiem łączącym te obydwie drogi, ten jest budowany przez firmę Stecol i zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej dopiero w połowie 2025 roku.

Wybudują autostradę bez pasa zieleni. To pierwsza taka droga w Polsce

Nowym odcinkiem autostrady A2 w ostatnim czasie przejechali się dziennikarze „Gazety Wyborczej”. Jak zauważyli, zamiast pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na środku trasy jest asfalt. − To pierwszy, eksperymentalny odcinek w Polsce bez pasa zielni między jezdniami − pisze redakcja.

Jarosław Wąsowski, szef warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczy w rozmowie z portalem, że docelowo mają pojawić się tam barierki energochłonne. − Ustawimy barierki energochłonne, a co 100 metrów słupki hektometrowe z piktogramami jak np. w Austrii, żeby kierowcy mogli się łatwiej orientować w czasie mgieł. One sprawiają największe problemy w ruchu autostradowym − dodaje Wąsowski.

GDDKiA wyjaśniło, że to rozwiązanie ma zmniejszyć koszty utrzymania autostrady. Ma również poprawić bezpieczeństwo pracowników. Jak tłumaczy Wąsowski, rocznie pod kołami samochodów ginie kilku drogowców, którzy zajmują się między innymi pielęgnacją pasa trawy między jezdniami. − To innowacyjne rozwiązanie. Uciekamy od koszenia trawy, co zmniejszy koszty utrzymania tej trasy w przyszłości, a przede wszystkim wzrośnie bezpieczeństwo naszych pracowników − powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Autostrada A2 jest najbardziej ruchliwą drogą w Polsce

Autostrada A2 jest najbardziej ruchliwą drogą w Polsce. Codziennie przejeżdża tamtędy około 93 tysiące pojazdów. Inwestycja, którą zaplanowano, jest konieczna ze względu na stały wzrost natężenia ruchu. Zwiększy ona przepustowość oraz ułatwi szybki i bezpieczny dojazd do wielu miejsc na mapie naszego kraju.

