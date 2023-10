i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express; Shutterstock

WSTRZĄSAJĄCE NAGRANIE

Młoda para spłonęła żywcem w swoim mieszkaniu. Przeżył ich pies. Wyciekł film z akcji ratunkowej

Tym dramatem do dzisiaj żyją mieszkańcy bloku przy ul. Kolonijnej na warszawskim Targówku. W koszmarnym pożarze zginął Tomek (44 l.) ze swoją żoną. Ogień zaczął szaleć po ich mieszkaniu w niedzielę w nocy, 8 października. Zaledwie dzień wcześniej para wzięła ślub. W sieci pojawiło się wideo z akcji ratunkowej. Jeden ze strażaków udostępnił to, co nagrał kamerką przyczepioną do swojego munduru.