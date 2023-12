Z impetem huknęła w pędzący radiowóz. Trzech policjantów rannych

To najlepsze restauracje w Warszawie! Kuchnia włoska i azjatycka, smaki Bliskiego Wschodu i królestwo mięsa

Warszawa, Mokotów. Dramatyczny wypadek. Są ranni!

Dochodziły godziny szczytu na warszawskich drogach. Na wąskiej ul. Boboli na warszawskim Mokotowie, którą dziennie przejeżdżają setki aut doszło do dramatycznego wypadku. Z nieustalonych do tej pory przyczyn kierująca osobowym suzuki zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z pędzącym radiowozem.

− Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 15:19. Na wysokości skrętu w ul. Rostafińskich doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Kierująca pojazdem marki suzuki z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i tym samym doprowadziła do zderzenia z jadącym radiowozem, którym podróżowało trzech policjantów − przekazał w rozmowie z „Super Expressem” Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak udało nam się ustalić, funkcjonariusze po wstępnych badaniach na miejscu, zostali przetransportowani do szpitala. − Kierujący zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi − dodaje Wiśniewski.

Kierującej osobowym suzuki nic się nie stało.