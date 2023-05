i Autor: Tadeusz Mróz Tragedia nad Zegrzem. 70 minut walczyli o życie 31-latka. Zmarł kilka godzin później

TRAGICZNA WIADOMOŚĆ

Tragedia nad Zegrzem. 70 minut walczyli o życie 31-latka. Zmarł kilka godzin później

Dramat. 70 minut trwała reanimacja 31-latka, który wyskoczył z łódki do wody i nie wypłynął. Gdy zniknął pod powierzchnią, jego kolega wezwał pomoc. Ratownikom legionowskiego WOPR dopiero po kilku minutach udało się go wyłowić. Niestety, pomimo długiej reanimacji i szybkiego transportu do szpitala, 31-latek zmarł.