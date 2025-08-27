Tragedia w Pruszkowie: Nie żyje pracownik MZO. Co się stało na terenie bazy?

Jak informuje Urząd Miasta Pruszkowa, do tragicznego wypadku doszło na terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania. – „Z przykrością informujemy, że dziś, tj. 26 sierpnia 2025 roku, na terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku komunikacyjnego” – czytamy w komunikacie prasowym.

W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 55-letni pracownik MZO. Władze miasta oraz zarząd i rada nadzorcza Miejskiego Zakładu Oczyszczania składają wyrazy głębokiego współczucia i kondolencje rodzinie zmarłego.

Miejski Zakład Oczyszczania deklaruje udzielenie wszelkiego wsparcia rodzinie zmarłego pracownika. Władze apelują również o uszanowanie prywatności rodziny i powstrzymanie się od spekulacji dotyczących przyczyn tragedii. – „Zwracamy się do Państwa z prośbą o uszanowanie prywatności rodziny zmarłego i powstrzymanie się od spekulacji dotyczących przyczyn tej tragedii” – czytamy w komunikacie.

