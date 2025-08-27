Tragedia w Pruszkowie. Nie żyje pracownik MZO. Co się stało na terenie bazy?

Mateusz Kobyłka
2025-08-27 10:22

Wstrząsająca wiadomość z Pruszkowa. Na terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania (MZO) doszło do tragicznego wypadku komunikacyjnego. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 55-letni pracownik. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci, a lokalne władze deklarują pełne wsparcie dla rodziny zmarłego.

policja taśma

i

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Taśma policyjna - zdj. ilustracyjne.

Tragedia w Pruszkowie: Nie żyje pracownik MZO. Co się stało na terenie bazy?

Jak informuje Urząd Miasta Pruszkowa, do tragicznego wypadku doszło na terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania. – „Z przykrością informujemy, że dziś, tj. 26 sierpnia 2025 roku, na terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku komunikacyjnego” – czytamy w komunikacie prasowym.

W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 55-letni pracownik MZO. Władze miasta oraz zarząd i rada nadzorcza Miejskiego Zakładu Oczyszczania składają wyrazy głębokiego współczucia i kondolencje rodzinie zmarłego.

Miejski Zakład Oczyszczania deklaruje udzielenie wszelkiego wsparcia rodzinie zmarłego pracownika. Władze apelują również o uszanowanie prywatności rodziny i powstrzymanie się od spekulacji dotyczących przyczyn tragedii. – „Zwracamy się do Państwa z prośbą o uszanowanie prywatności rodziny zmarłego i powstrzymanie się od spekulacji dotyczących przyczyn tej tragedii” – czytamy w komunikacie.

Grób dziecka z sortowni śmieci

Do potwornego wypadku też doszło w środowy wieczór, 11 stycznia, w Warszawie. W sortowni śmieci przy ul. Zarzecze na Żeraniu maszyna wciągnęła 25-letniego pracownika! Mężczyzna zginął na miejscu. Więcej TUTAJ.

PRUSZKÓW