Tragiczne zderzenie pod Siedlcami. Motocyklista zginął na miejscu!

Tragiczny w skutkach wypadek drogowy wydarzył się w poniedziałek 6 lipca w miejscowości Stok Lacki w powiecie siedleckim. Na ulicy Pałacowej osobowy ford zderzył się z motocyklem marki Yamaha.

Niestety motocyklista, pomimo udzielonej pomocy, zmarł na miejscu - przekazała rzecznik policji w Siedlcach.

Z powodu tego dramatycznego zdarzenia przejazd wspomnianą trasą został całkowicie wstrzymany. Teren zabezpieczają policyjne patrole oraz pozostałe ekipy ratunkowe, a śledczy pod kierownictwem miejscowego prokuratora badają szczegóły tragedii. Mundurowi przewidują, że poważne utrudnienia w ruchu potrwają przez kolejne kilka godzin.

Funkcjonariusze zwracają się do uczestników ruchu z prośbą o zwiększoną ostrożność i kierowanie się na dostępne w okolicy objazdy. Przedstawiciele służb przypominają o konieczności ścisłego wykonywania poleceń drogówki oraz apelują o zachowanie cierpliwości i spokoju za kierownicą.