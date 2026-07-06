Tragiczne zderzenie pod Siedlcami. Motocyklista zginął na miejscu!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Radio Eska
2026-07-06 19:47

W poniedziałek 6 lipca na ulicy Pałacowej w miejscowości Stok Lacki miał miejsce dramatyczny w skutkach wypadek. Prowadzący jednoślad zginął po zderzeniu z autem osobowym. Śledczy badają sprawę, a droga pozostaje nieprzejezdna.

Policyjna taśma zabezpieczająca teren wypadku. W tle radiowóz. O tragedii w Stoku Lackim przeczytasz na SE.
Autor: Marek Kudelski

Tragiczny w skutkach wypadek drogowy wydarzył się w poniedziałek 6 lipca w miejscowości Stok Lacki w powiecie siedleckim. Na ulicy Pałacowej osobowy ford zderzył się z motocyklem marki Yamaha.

Niestety motocyklista, pomimo udzielonej pomocy, zmarł na miejscu - przekazała rzecznik policji w Siedlcach.

Z powodu tego dramatycznego zdarzenia przejazd wspomnianą trasą został całkowicie wstrzymany. Teren zabezpieczają policyjne patrole oraz pozostałe ekipy ratunkowe, a śledczy pod kierownictwem miejscowego prokuratora badają szczegóły tragedii. Mundurowi przewidują, że poważne utrudnienia w ruchu potrwają przez kolejne kilka godzin.

Funkcjonariusze zwracają się do uczestników ruchu z prośbą o zwiększoną ostrożność i kierowanie się na dostępne w okolicy objazdy. Przedstawiciele służb przypominają o konieczności ścisłego wykonywania poleceń drogówki oraz apelują o zachowanie cierpliwości i spokoju za kierownicą.

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