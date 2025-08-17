Cztery ofiary wody w długi weekend. Gdzie doszło do tragedii?
Długi weekend na Mazowszu przyniósł serię tragicznych zdarzeń. Policja interweniowała w związku z kilkoma zgłoszeniami o osobach, które weszły do wody i z niej nie wypłynęły. Niestety, w każdym z tych przypadków poszukiwania zakończyły się odnalezieniem zwłok.
Pierwsza tragedia wydarzyła się w piątek (15 sierpnia) nad Jeziorem Białym w powiecie gostynińskim. 20-letni mężczyzna z powiatu żyrardowskiego, podczas pływania na materacu, zsunął się do wody i zniknął pod powierzchnią. Jego ciało znaleziono po kilkunastu godzinach poszukiwań.
Kolejne zgłoszenie wpłynęło w sobotę (16 sierpnia) po południu z jeziora Bledzewo w powiecie sierpeckim. 35-letni mężczyzna skoczył z pomostu do wody i po kilkunastu minutach zniknął z pola widzenia świadków. Strażacy wyłowili jego ciało po czterech godzinach poszukiwań.
Tego samego dnia, w Trojanowie w powiecie garwolińskim, 23-latek zniknął pod taflą wody w wyrobisku po żwirowni, gdzie przebywał ze znajomymi. Jego ciało również zostało wyłowione przez strażaków późnym wieczorem.
Czwartą ofiarą jest 65-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego, który najprawdopodobniej wszedł do rzeki Bug w miejscowości Dąbrówka, aby łowić ryby. Służby znalazły jego ciało kilometr od miejsca, w którym pozostawił swoje rzeczy.
Pilny apel policji. Rozwaga i ostrożność kluczem do bezpiecznego wypoczynku nad wodą
W związku z tragicznymi wydarzeniami mazowiecka policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze podkreślają, że kluczowe jest korzystanie z kąpielisk strzeżonych i unikanie ryzykownego zachowania.
Jak uniknąć tragedii nad wodą?
Aby uniknąć tragedii nad wodą, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
- Wybieraj kąpieliska strzeżone: Na takich miejscach dyżurują ratownicy, którzy w razie potrzeby udzielą pomocy.
- Nie wchodź do wody po alkoholu: Alkohol zaburza koordynację ruchową i ogranicza zdolność oceny ryzyka.
- Unikaj gwałtownego wchodzenia do wody: Nagła zmiana temperatury może spowodować szok termiczny.
- Nie pływaj po obfitym posiłku: Pełny żołądek może utrudniać pływanie.
- Rozważnie oceniaj swoje umiejętności pływackie: Nie przeceniaj swoich możliwości i nie oddalaj się zbytnio od brzegu.
- Korzystaj ze sprawnego sprzętu wodnego: Upewnij się, że sprzęt, którego używasz, jest w dobrym stanie i posiada odpowiednie atesty.