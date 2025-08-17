Tragiczny bilans długiego weekendu. Policja podała przerażające statystyki

2025-08-17 20:31

Długi sierpniowy weekend przyniósł na polskich drogach serię tragicznych wypadków. Komenda Główna Policji poinformowała o śmierci 26 osób. To o pięć ofiar więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie. Policja zatrzymała ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Wciąż trwają powroty z długiego weekendu. Mundurowi apelują o ostrożność i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

  • Łącznie w trakcie długiego weekendu sierpniowego odnotowano 172 wypadki i 26 ofiar śmiertelnych. To o 5 więcej niż rok temu.
  • Policja prowadzi kontrole trzeźwości kierowców.
  • Tragiczny bilans prawdopodobnie jeszcze się powiększy. Trwają powroty z długiego weekendu.

Tragedie na drogach w całym kraju. Straszny bilans weekendu

W piątek, pierwszy dzień długiego weekendu, doszło do 88 wypadków drogowych, w których zginęło aż 21 osób. Sobota przyniosła kolejne 84 wypadki i pięć ofiar śmiertelnych. Bilans jest zatrważający: 172 wypadki i 26 ofiar. Policja nieustannie prowadzi kontrole trzeźwości, zatrzymując kolejnych nietrzeźwych kierowców.

W Łęcznej, na drodze krajowej nr 82, kierujący samochodem potrącił 65-latka bez odblasków w rejonie przejścia dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu. W Zakręcie bus zjechał do rowu i dachował. Trzy osoby trafiły do szpitala, a 51-letni kierowca busa zmarł w szpitalu.

Na Podlasiu, na drodze wojewódzkiej nr 653 Suwałki-Sejny, w wypadku zginął 20-letni pasażer auta. Kierowca podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia z volkswagenem. Ranne zostały cztery osoby z obu samochodów.

Na drodze krajowej nr 61 koło miejscowości Bęćkowo niedaleko Szczuczyna zginął kierowca ciężarówki. Podczas wymiany koła w samochodzie stojącym na prawym pasie jezdni, w bok ustawionych trzech ciężarówek, uderzyła czwarta. Po uderzeniu na pobocze osunęły się m.in. przewożone na lawetach auta.

Na Mazowszu, w miejscowości Stary Kiełbów, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. 40-letni motocyklista i 59-letnia pasażerka z nissana zginęli na miejscu. Kierowca samochodu był trzeźwy i został przewieziony do szpitala.

W Krakowie, na ul. Kamieńskiego, 32-latek stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w bariery. Zmarł w szpitalu. Na ul. Powstańców Wielkopolskich samochód osobowy śmiertelnie potrącił 28-letnią nietrzeźwą kobietę, która przebiegała przez dwupasmową jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Więcej ofiar śmiertelnych niż rok temu

Policja apeluje o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza że ciągle trwają powroty z długiego weekendu. W ubiegłym roku w czasie długiego sierpniowego weekendu doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych. Policjanci zatrzymali niemal 1,5 tys. nietrzeźwych kierujących.

Sonda
