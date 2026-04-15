Tragiczny finał poszukiwań Adriana. „Nasz ukochany Syn, Brat i Wnuczek”

Ciechanów. Zaginiony 23-latek nie żyje

Adrian P., 23-letni mieszkaniec Ciechanowa, zaginął 31 marca tego roku, gdy wyszedł z domu i urwał się z nim kontakt. Jak informował lokalny portal ciechanowinaczej.pl, poszukiwania mężczyzny rozpoczęto po tym, jak policja otrzymała informacje o krążących w sieci nagraniach, na których zarejestrowano wyjątkowo drastyczne sceny z udziałem młodego mieszkańca Ciechanowa.

Zdjęcie zaginionego, rysopis oraz prośby o pomoc lotem błyskawicy obiegły media społecznościowe. Informacja dotarła do każdego zakątka w Polsce. Wszyscy do ostatniej chwili mieli nadzieję na szczęśliwy finał.

W środę, 8 kwietnia, policja poinformowała o odnalezieniu zwłoki młodego mężczyzny w miejscowości Władysławowo nieopodal Ciechanowa. Dzień później rodzina Adriana potwierdziła, że to jego ciało.

Śledztwo w prokuraturze

Już wcześniej policja zatrzymała do wyjaśnienia siedem osób, a śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. Ostatecznie sąd aresztował tymczasowo na okres trzech miesięcy pięciu mężczyzn, mieszkańców powiatu ciechanowskiego, w wieku od 20 do 42 lat, którzy wcześniej się znali. Wszystkim wcześniej przedstawiono zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im za to do 25 lat więzienia. Dwie pozostałe osoby, które wcześniej zatrzymano, przesłuchano w charakterze świadków i zwolniono.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej prok. Bartosz Maliszewski niejednokrotnie już podkreślał, że sprawa ta jest niezwykle skomplikowana pod względem faktycznym.

Sekcja zwłok Adriana P.

W poniedziałek, 13 kwietnia, w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ostała przeprowadzona sekcja zwłok 23-letniego Adriana P. Jej wyniki nie są jednak publicznie znane. Prokuratura czeka na szczegółowy opis sporządzony przez biegłych. Jak wyjaśnił prok. Maliszewski, czas oczekiwania na taki dokument wynosi około miesiąca. Jak zaznaczył w rozmowie z „Super Expressem”, z uwagi na złożony i skomplikowany charakter sprawy prokuratura nie chce na razie ujawniać żadnych szczegółów dotyczących prowadzonego postępowania. Na razie pozostaje więc tajemnicą, jakie piekło przed śmiercią oprawcy zgotowali 23-latkowi z Ciechanowa.

Wiadomo jednak, że po przeprowadzonej sekcji zwłok, ciało zmarłego Adriana P. wróciło do rodziny. Bliscy mogą go pożegnać.

Ostatnie pożegnanie Adriana P.

Na portalu ciechanowinaczej.pl pojawił się nekrolog informujący o pogrzebie 23-letniego Adriana. „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 kwietnia 2026 roku zmarł śmiercią tragiczną w wieku 23 lat nasz ukochany Syn, Brat i Wnuczek” - czytamy.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, o godz. 13 w Domu Pogrzebowym CALVARIA przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie. Po ceremonii mężczyzna spocznie na Cmentarzu Komunalnym. Wcześniej w kaplicy o godz. 12:15 odprawiony zostanie różaniec.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach