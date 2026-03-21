Cztery osoby nie żyją. Makabryczny pożar w Warszawie. Spłonęło auto i strzelnica

Tragiczny pożar na Ursynowie: w Warszawie doszło do pożaru remontowanej strzelnicy.

Cztery osoby zginęły na miejscu, dwie są pod opieką medyków.

Strażacy opanowali ogień, ale trwa przeszukiwanie pogorzeliska. Co doprowadziło do tej tragedii?

Pożar na terenie strzelnicy w Warszawie

W sobotę po południu na terenie obiektu przy ulicy Migdałowej w Warszawie wybuchł poważny pożar. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się w części budynku, w której mieściła się remontowana strzelnica i objął busa stojącego bezpośrednio przed wejściem. Do akcji gaśniczej skierowano pięć zastępów straży pożarnej.

Cztery osoby nie żyją. Trwa akcja służb

Bilans zdarzenia jest tragiczny. Jak przekazał „Super Expressowi” zespół prasowy stołecznej straży pożarnej, cztery osoby zginęły na miejscu.

- Na chwilę obecną jeszcze żadna osoba nie została przetransportowana do szpitala.Lekarze stwierdzili zgon czterech osób - słyszymy.

Dodatkowo dwie osoby są pod opieką medyków, ale ich stan wciąż jest oceniany.

- Dwie osoby są jeszcze badane, na razie nie ma decyzji o ich hospitalizacji - dodał strażak.

Pożar ugaszony, trwa przeszukiwanie pogorzeliska

Strażacy opanowali już sytuację pożarową, jednak działania na miejscu wciąż trwają.

- Akcja gaśnicza została już zakończona, pożar został zlokalizowany i ugaszony - przekazał strażak.

Obecnie służby dokładnie sprawdzają pogorzelisko.

- W tym momencie trwa jeszcze przeszukiwanie dokładnie tego pomieszczenia, które uległo spaleniu - wyjaśnił.

Pożar w budynku biurowym. Strzelnica była w remoncie

Jak wynika z ustaleń, ogień rozprzestrzenił się na terenie wewnętrznego dziedzińca. Ważna informacja dotyczy również samej strzelnicy.

- Strzelnica była w trakcie remontu, więc tam nie było żadnej broni - podkreślił.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu ognia. Okoliczności tragedii będą szczegółowo wyjaśniane przez odpowiednie służby.