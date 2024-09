Czy Warszawie też grozi powódź? Kiedy fala powodziowa dotrze do stolicy? IMGW odpowiada

Warszawa, Ochota. Śmiertelny wypadek w al. Jerozolimskich. Nie żyje około 50-letni pieszy

Do śmiertelnego potrącenia doszło w niedzielę chwilę przed godziną 19. Na skrzyżowaniu ul. Lindleya, Żelaznej i al. Jerozolimskich tramwaj uderzył w pieszego. Jak potwierdza w rozmowie z "Super Expressem" młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, niestety ze skutkiem śmiertelnym.

Z naszych informacji wynika, że około 50-letni mężczyzna przechodził przez torowisko z niedozwolonym miejscu, zaledwie kilkanaście metrów od przystanku tramwajowego. Najprawdopodobniej nie zauważył nadjeżdżającego tramwaju linii 24, który z impetem wjechał w niego.

− Mężczyzna był reanimowany na miejscu. Został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł − przekazała nam policja. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. – Pierwsze czynności na miejscu wykonywali policjanci z wydziału ruchu drogowego. Teraz, pod nadzorem prokuratora, będziemy przeprowadzać czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny, która do tej chwili nie jest nam znana – podsumowała asp. Małgorzata Gębczyńska z policji z Ochoty.

