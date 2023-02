i Autor: KPP SIEDLCE Tragiczny wypadek w Siedlcach. Rozpędzone auto zmiotło trzy osoby spacerujące chodnikiem

MAKABRA

W środę, 15 lutego, w Siedlcach na ul. Brzeskiej doszło do makabrycznego wypadku. 26-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał z jezdni i zmiótł trzy osoby spacerujące chodnikiem. Piesi trafili do szpitala. O przyszłości kierowcy zadecyduje sąd. Jak się okazało, mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania!