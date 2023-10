Tyle trzeba zapłacić za pogrzeb w 2023 r. Pięciocyfrowa kwota za skromną uroczystość. A ile dla księdza?

Opłaty za pogrzeb w Warszawie w 2023 r. Szokujące stawki

Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle bolesnym przeżyciem w życiu każdego człowieka. Zorganizowanie pochówku jest nie tylko obciążeniem psychicznym wiążącym się z koniecznością pożegnania ze zmarłym, ale również i finansowym. Ceny zorganizowania pogrzebu wbijają fotel. Wiele osób obawia się, że nie będzie ich stać na godny pochówek bliskich zmarłych. Czy mają powód do obaw? Niestety tak.

Eksperci rankomat.pl, porównywarki ubezpieczeń i produktów finansowych, sprawdzili, ile kosztuje organizacja pogrzebu m.in. w Warszawie. W stolicy koszt organizacji skromnej uroczystości pogrzebowej oraz zakup najtańszego, granitowego nagrobka sięga kwoty 10 400 zł!

Jak wylicza rankomat.pl:

koszt podstawowej usługi pogrzebowej, w skład której wchodzi organizacja pogrzebu wraz z transportem bez kwiatów, oprawy muzycznej, kosztów konsolacji i uroczystości religijnej wynosi w zależności od standardu i zakładu pogrzebowego od niecałych 3 tys. zł do blisko 5 tys. zł

prosta trumna sosnowa w zależności od regionu kosztuje od 900 do 1400 zł, a trumny dębowe nawet ponad 4 tys. zł

zakup prostego, jednoosobowego nagrobka z granitu to Warszawie wydatek blisko 7 tys. zł

usługa kremacji kosztuje od 800 zł (koszt trumny kremacyjnej ok. 400-500 zł oraz urny, której ceny zaczynają się od 250 zł)

Warto też dodać, że do tych kosztów należy doliczyć jeszcze opłaty związane z rezerwacją miejsca na cmentarzu oraz innych wydatków związanych z pogrzebem, np. opłatę za mszę świętą. A to generuje kolejne koszty. Miejsce na cmentarzu może bowiem kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych lub więcej, w zależności od lokalizacji i renomy samego cmentarza, jak i od lokalizacji konkretnego miejsca. Dla księdza również trzeba zapłacić za odprawienie mszy żałobnej. Tutaj również nie ma ustalonej stawki. Obowiązuje tzw. co łaska, której wysokość najczęściej uzależniona jest od parafii lub nawet od oczekiwań konkretnego księdza.

Koszty pogrzebu rosną, zasiłek stoi w miejscu

- Z naszej sondy wśród zakładów pogrzebowych wynika, że wydatki związane ze skromnym pogrzebem poszły w górę o ok. 20%. Jeszcze dwa-trzy lata temu organizacja pogrzebu kosztowała 7-8 tys. zł. Obecnie jest to wydatek przekraczający 10 tys. zł. Wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł starczy tylko na pokrycie podstawowych wydatków. Jego wysokość nie była zmieniana od 12 lat - przekazała Ewelina Ratajczak, ekspert rankomat.pl.