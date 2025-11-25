Ubzdryngolony Ukrainiec zawisł na rondzie. Poprosił policjanta, żeby "dmuchnął" za niego

Listopadowa noc w Sochaczewie przyniosła zdarzenie, które z pewnością zapisze się w kronikach lokalnej policji. Nietrzeźwy kierowca, obywatel Ukrainy, po tym jak uderzył w wyspę ronda i porzucił swój zwisający pojazd, zwrócił się do interweniującego funkcjonariusza z prośbą, która wprawiła w osłupienie nawet starych wyjadaczy. Mężczyzna, zamiast poddać się badaniu trzeźwości, zaproponował policjantowi, by ten "dmuchnął" za niego w alkomat.

Ubzdryngolony Ukrainiec zawisnął na rondzie. Poprosił policjanta, żeby dmuchnął za niego

Autor: KPP Sochaczew/ Materiały prasowe
  • Pijany Ukrainiec spowodował kolizję na rondzie w Sochaczewie i uciekł z miejsca zdarzenia.
  • Zatrzymany przez policję, 27-latek poprosił funkcjonariusza, by ten "dmuchnął za niego" w alkomat.
  • Mężczyzna miał 1,6 promila alkoholu w organizmie i usłyszał zarzuty. Jaką karę poniesie?

Sochaczew. Auto zawisło na rondzie, kierowca dał nogę

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Sochaczewie, gdzie lokalna policja otrzymała zgłoszenie dotyczące kolizji na rondzie. Kierowca pojazdu marki Mitsubishi uderzył w wyspę, a następnie, zamiast pozostać na miejscu zdarzenia, porzucił auto i oddalił się pieszo. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Świadek wskazał kierunek, w którym pijany kierowca mógł się oddalić.

Dmuchnie pan za mnie

Mundurowi szybko zlokalizowali 27-letniego obywatela Ukrainy. To właśnie wtedy doszło do sytuacji, która zaskoczyła nawet doświadczonych policjantów. Mężczyzna, świadomy swojego stanu, zwrócił się do funkcjonariusza z nietypową prośbą: aby to policjant dmuchnął za niego w alkomat. Jak podaje st. asp. Agnieszka Dzik, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, kierowca przyznał się, że spożywał alkohol przed wyruszeniem w drogę. Badanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy potwierdziło, ze 27-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Pijany Ukrainiec został natychmiast zatrzymany, a jego prawo jazdy odebrane. Po niezbędnych badaniach lekarskich w szpitalu trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z polskim prawem, za tego typu przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na długi okres oraz wysoką grzywnę. 

