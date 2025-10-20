Ukradli dziadkowi traktor i pojechali na dyskotekę. Nocny rajd 16-latków zakończony zatrzymaniem

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-20 16:20

Dwóch 16-latków urządziło sobie nietypową przejażdżkę. Podpici nastolatkowie postanowili zabrać ciągnik rolniczy należący do dziadka jednego z nich i pojechali nim na dyskotekę. Ich nocna eskapada zakończyła się interwencją policji. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. O sprawie informuje Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie.

Autor: KPP w Garwolinie/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 października w miejscowości Laliny w powiecie garwolińskim. Policjanci patrolujący okolicę zauważyli ciągnik rolniczy, który wykonywał niebezpieczne manewry w rejonie dyskoteki. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że za kierownicą siedzi 16-latek, który nie ma prawa jazdy i jest pijany. Badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W kabinie ciągnika znajdował się drugi 16-latek, również nietrzeźwy.

Pijani nastolatkowie ukradli ciągnik i pojechali na dyskotekę. Co im grozi?

Jak ustalili policjanci, ciągnik należał do dziadka pijanego kierowcy. Nastolatek zabrał pojazd bez wiedzy i zgody właściciela. Po wykonaniu niezbędnych czynności obaj 16-latkowie zostali przekazani pod opiekę rodziców. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny.

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności obaj nieletni zostali przekazani pod opiekę rodziców. Ich sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach ich nieodpowiedzialnego zachowania − informuje policja.

Policja przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nietrzeźwi kierowcy są przyczyną wielu tragicznych wypadków.

Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest również nielegalne i szkodliwe dla zdrowia. Alkohol negatywnie wpływa na rozwijający się organizm, osłabia zdolność podejmowania racjonalnych decyzji i zwiększa ryzyko konfliktów z prawem.

Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i przestrzeganie przepisów. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

TRAKTOR
PIJANY NASTOLATEK