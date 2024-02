i Autor: straż miejska Warszawa Upodlony do nieprzytomności 60-latek leżał na klatce. W alkomacie zabrakło skali

Wstrząsające, do jakiego stanu można się doprowadzić. Strażnicy miejscy z Bródna dostali wezwanie do leżącego na klatce schodowej 60-latka. Był tak pijany, że nie było z nim żadnego kontaktu. Ilość alkoholu, którą wypił mogła go w każdej chwili zabić. Karetka na sygnale zawiozła go do szpitala. Po 24 godzinach wciąż miał 2 promile alkoholu we krwi.