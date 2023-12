Uwaga warszawiacy, nadciąga zemsta „słoika”! Wszystko przez to zdjęcie. „Szykujcie karteczki”

Tragiczny pożar pod Górą Kalwarią. Wynieśli go z domu i próbowali reanimować. Niestety na pomoc było już za późno

Święta i związane z nimi wyjazdy coraz bliżej. Wielkimi krokami nadciąga ulubiona pora mieszkańców stolicy na odpoczynek za miastem. Co roku warszawiacy oblegają górskie stoki, sporą popularnością cieszy się też morze, Warmia, Mazury i Podlasie. Czasami jedno drobne wydarzenie potrafi uruchomić prawdziwą lawinę. Polaków w szczególności łatwo jest wkurzyć złym parkowaniem i nieudanym urlopem. W tym i na początku przyszłego roku warszawiaków może spotkać niemiła niespodzianka. Chodzi o tych, którzy na wakacje pojadą samochodami z warszawską rejestracją.

Mieszkańcy całej Polski zapowiadają zemstę za słynną już kartkę. Jednemu z kierowców oberwało się za śląską rejestrację. - Słoiku! Twoje miejsce parkingowe jest tam, gdzie masz zarejestrowany samochód, więc przestaw auto – głosił napis pozostawiony za wycieraczką. Wiele wskazuje na to, że teraz może nastąpić zmasowany odwet.

Nasz artykuł został udostępniony na profilu facebookowym „Nie śpię, bo mieszkam w Polsce”. Pod postem wylało się morze komentarzy. - Mieszkańcy pozostałych rejonów Polski!!!!! Szykujcie karteczki na okres ferii zimowych i wakacji. Niech wiedzą gdzie ich miejsce. A do was mogą przyjechać transportem publicznym – nawołuje do zemsty jeden z internautów. Post doczekał się ponad setki reakcji. Szczególnie dotknięci poczuli się mieszkańcy Jaworzna, gdzie zarejestrowane było auto z naszego pierwszego artykułu. Czy warszawscy turyści mają się czego bać? Czas pokaże czy buńczuczne zapowiedzi nie były tylko zwykłymi pogróżkami.