W ciągu 10 minut zginęły dwie kobiety. Zatrważające szczegóły

W Kamiankach Lackich i Drobinie doszło do dwóch tragicznych potrąceń pieszych.

Mimo że oba wypadki miały miejsce w obszarze zabudowanym, jeden na odcinku oświetlonym, a drugi na nieoświetlonym, oba okazały się śmiertelne.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i używanie elementów odblaskowych, aby zapobiec kolejnym tragediom.

Kamianki Lackie. Tragedia na oświetlonym odcinku drogi

Około godziny 16:30 w miejscowości Kamianki Lackie, 36-letni kierowca Skody Octavii potrącił 84-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło na prostym, oświetlonym odcinku drogi gminnej, w obszarze zabudowanym. Kobieta zginęła na miejscu. Kierowca był trzeźwy. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, a policja apeluje o zachowanie ostrożności i używanie elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku.

Drobin. Śmiertelne potrącenie na nieoświetlonym odcinku drogi krajowej

Zaledwie dziesięć minut później, około godziny 16:40, doszło do kolejnej tragedii. Na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Drobin, 34-letni kierujący audi potrącił 46-letnią kobietę.

Wypadek miał miejsce na prostym odcinku drogi, w obszarze zabudowanym, jednak tym razem nieoświetlonym. Pomimo natychmiastowej reanimacji, kobiety nie udało się uratować. Droga krajowa została zablokowana na wiele godzin, a utrudnienia w ruchu będą trwały do późnych godzin wieczornych. Policjanci pracowali na miejscu, badając okoliczności zdarzenia.

Apel o ostrożność

Policja nieustannie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy widoczność jest ograniczona. Używanie elementów odblaskowych przez pieszych, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim, jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim kwestią bezpieczeństwa.

Kierowcy z kolei powinni dostosować prędkość do panujących warunków, być czujni i przewidywać zachowania innych uczestników ruchu. Każde takie zdarzenie to ogromna tragedia dla rodzin ofiar i szok dla lokalnych społeczności. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

Około godz. 16.40 na #DK10 w m. Drobin doszło do tragicznego wypadku.34-letni kierujący Audi na prostym odcinku drogi w obszarze zabudowanym, nieoświetlonym potrącił kobietę lat 46, która pomimo reanimacji zmarła. Droga krajowa jest zablokowana. Zalecany objazd przez… pic.twitter.com/qePLdvTzS3— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) November 17, 2025

