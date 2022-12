W mroźną noc leżał nagusieńki na pętli na Młocinach! Był skrajnie wychłodzony

Nagi mężczyzna leżał na Młocinach

Było około godz. 2.30 w nocy z 19 na 20 grudnia. Za oknami siarczysty mróz, a strażnicy miejscy otrzymali niepokojące zgłoszenie o nagim mężczyźnie leżącym na terenie pętli tramwajowej przy ul. Zgrupowania AK Kampinos. Dwoje strażników natychmiast udało się we wskazane miejsce, a tam ich oczom ukazał się przerażający widok. Kompletnie nagi mężczyzna leżał na betonie!

- Funkcjonariusze natychmiast okryli mężczyznę kocem termicznym i przenieśli go do radiowozu. Mężczyzna był skrajnie wychłodzony, a jego źrenice nie reagowały prawidłowo na światło. Wezwano pogotowie ratunkowe - przekazała Straż Miejska.

Wyziębiony mężczyzna trafił do szpitala

Do przyjazdu karetki funkcjonariusze starali się rozgrzać wyziębionego mężczyznę. Po jakimś czasie zaczął coś bełkotać, ale było to na tyle niezrozumiałe, że funkcjonariuszom nie udało się ustalić jego tożsamości. - Kilkanaście minut później karetka zabrała go do szpitala. Prawdopodobnie, mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem narkotyków – poinformowała Straż Miejska.

Zimowy kataklizm w Warszawie

Zima daje się we znaki warszawiakom. Od kilku dni temperatury przez całą dobę utrzymywały się poniżej zera, a zaśnieżone chodniki utrudniały pieszym normalne funkcjonowanie. We wtorek, 20 grudnia, na ulicach i chodnikach panowała gołoledź. W nieszczęśliwym wypadku zginął młody mężczyzna. 38-latek poślizgnął się i upadł. Jego życia nie udało się uratować.