Walka o Warszawę. Debata kandydatów w "Super Expressie". Zmierzą się "jedynki" list do Rady Warszawy

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2024. Choć wybory prezydenta stolicy przykuwają największą uwagę, to Rada Warszawy decyduje o najważniejszych, strategicznych sprawach dla miasta. Przyjmuje plany zagospodarowania, uchwala strategie rozwoju Warszawy na kolejne lata, co roku uchwala budżet miasta i jego kolejne zmiany w ciągu roku. To przyszła Rada Warszawy będzie decydować o cenach biletów komunikacji miejskiej na kolejne lata, o przebiegu nowych linii metra, czy o przyznaniu pieniędzy na nowe linie tramwajowe, o kształcie Strefy Płatnego Parkowania czy Strefy Czystego Transportu a także o budowie nowych żłobków, przedszkoli czy przyznaniu pieniędzy na remonty ulic.

W mijającej kadencji niejednokrotnie zdarzało się, że propozycje prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zostały odrzucane, zmieniane po dyskusjach wśród radnych czy odkładane na inne terminy. To radni zatem mają głos decydujący. To oni są też najbliżej mieszkańców.

W debacie „Super Expressu” pt. "Walka o Warszawę" zmierzą się 20 marca:

*Agata Diduszko-Zyglewska z KKW Lewica

*Jarosław Jóźwiak z KKW Koalicja Obywatelska

*Wojciech Machulski z KKW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

*Barbara Socha z KKW Prawa i Sprawiedliwości

*Jan Strzeżek z KKW Trzecia Droga-Polska 2050 Szymona Hołowni-Polskie Stronnictwo-Ludowe

Zapowiada się naprawdę „wybuchowy” miks temperamentów, życiorysów i poglądów!

To kandydaci na radnych Rady m.st. Warszawy, wystawieni przez swoje komitety na pierwszych miejscach list. Tych „jedynek” jest oczywiście dużo więcej (w Warszawie jest 10 okręgów do rady miasta) wytypowaliśmy więc reprezentantów największych, ogólnopolskich komitetów.

Czekamy na pytania do kandydatów - uczestników debaty

Jakie plany na Warszawę mają zaproszeni przez nas kandydaci? Co chcieliby w mieście zmienić indywidualnie, a do czego będą potrzebowali większości? Jaką większość po wyborach samorządowych uda się w Warszawie zbudować? O to chcielibyśmy zapytać kandydatów. Ale jeśli macie własne pytania do Agaty Diduszko-Zyglewskiej, Barbary Sochy, Jarosława Jóźwiaka, Wojciecha Machulskiego i Jana Strzeżka, możecie je zgłosić mailowo wysyłając na [email protected] lub odwiedzając Super Express Warszawa na facebooku

Debata „Walka o Warszawę” 20 marca o godz. 18 odbędzie się według podobnych reguł, co pierwsza z cyklu naszych debat samorządowych, w której uczestniczyli kandydaci na prezydenta Krakowa.

DEBATA BĘDZIE TRANSMITOWANA na Youtubie:

Reguły debaty „Walka o Warszawę”

Debata podzielona będzie na cztery części. W pierwszej kandydaci usłyszą dwa pytania i będą mieli po 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. W części drugiej każdy uczestnik debaty zada trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty (dostanie 30 sekund na zadanie pytania, 60 sekund na odpowiedź i 30 sekund na ripostę). Część trzecia to dwie rundy pytań od widzów. Każdy uczestnik debaty wylosuje pytanie z puli 20 pytań przysłanych od widzów i internautów - będzie miał znów 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. Każdorazowo po upływie czasu następować będzie przerwanie wypowiedzi. Na koniec kandydaci dostaną po 90 sekund na podsumowanie.

Kolejność wystąpień i odpowiadania na pytania zostanie rozlosowana we wtorek 19 marca w wieczornym programie publicystycznym „Wieczorny Express” na YouTube.

Kim są uczestnicy debaty „Walka o Warszawę”?

Agata Diduszko-Zyglewska (48 l.) - jedyna w tym gronie obecna radna miasta (od 2018 r.) dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna, animatorka kultury. Outsiderka. W 2018 roku startowała z list Koalicji Obywatelskiej, w trakcie kadencji zmieniła barwy klubowe na Wiosnę, a później Lewicę Razem, (podobnie jak Michał Szolc) i od tamtej pory oboje reprezentują lewicowe skrzydło w radzie miasta, choć lewica wtedy zdobyła tylko jeden mandat (Moniki Jaruzelskiej). Autorka i prowadząca programu satyrycznego „Przy Kawie o Sprawie" Współtwórczyni „Mapy kościelnej pedofilii i przemocy seksualnej w Polsce”, dokumentującej przypadki molestowania seksualnego w polskim Kościele katolickim, a także „Raportu nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych”, który 20 lutego 2019 wraz z posłanką Joanną Scheuring-Wielgus i prawniczką Anną Frankowską przekazała papieżowi Franciszkowi. Zdeklarowana ateistka. Kandyduje z pierwszego miejsca listy Lewicy i Miasto jest Nasze w okręgu nr 1

Barbara Socha (49 l.) – Urodzona w Katowicach. Z wykształcenia ekspertka od bankowości i polityki gospodarczej po SGH oraz dziennikarka, specjalistka od PR po UW, w latach 2019–2023 podsekretarz stanu w resortach związanych z rodziną i polityką społeczną, była też pełnomocniczką rządu do spraw polityki demograficznej. Kandydatka na wiceprezydenta Warszawy. Kandydat PiS na prezydenta Tobiasz Bocheński zaproponował, żeby została jego pierwszym zastępcą w ratuszu, jeśli on wygra wybory. Prywatnie mama trzech synów i dwóch córek. Kandyduje do Rady Warszawy z pierwszego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 7

Jarosław Jóźwiak (39 l.) - Urodzony w Legionowie, od lat związany z Bemowem. Z wykształcenia prawnik kanonista po UKSW i absolwent studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego, były wiceprezydent Warszawy, przez lata bliski współpracownik prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, wcześniej związany z Fundacją „Świat na Tak” Joanny Fabisiak. Po odejściu z ratusza w 2016 roku w związku z aferą reprywatyzacyjną, pracował w kancelarii prawnej. Jest też szefem Rady Nadzorczej warszawskiej spółki MPWiK. Wraca do samorządu po 8 latach przerwy, ale radnym nie był jeszcze nigdy. Jest członkiem warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej i szefem koła PO na Bemowie. Startuje z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 9

Wojciech Machulski (21 l.) – student, najmłodszy w gronie uczestników debaty kandydat do Rady Warszawy. Syn słynnego aktora i reżysera Jana Machulskiego i przyrodni brat Juliusza Machulskiego. Bliski współpracownik Janusza Korwin-Mikkego, gdy ten należał do Konfederacji, rzecznik partii Nowa Nadzieja i wicerzecznik Konfederacji, obecnie asystent kandydata na prezydenta Warszawy Przemysława Wiplera. Jest liderem listy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do Rady m. st. Warszawy w okręgu nr 8.

Jan Strzeżek (27 l.) – Urodził się w Warszawie, studiował prawo na UW, jest jedynym w tym gronie obecny reprezentantem radnych dzielnicowych. Od 2018 roku radny Bielan, wybrany z list PiS. W sierpniu 2021 roku odszedł z klubu PiS po wyrzuceniu z rządu wicepremiera Jarosława Gowina (był szefem jego gabinetu). Od tego czasu jest radnym niezależnym. Był rzecznikiem Porozumienia Jarosława Gowina, obecnie jest liderem stowarzyszenia „Młoda Polska”. W latach 2016-2020 Jan Strzeżek pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie kandyduje do Rady Warszawy z komitetu Trzecia Droga w okręgu nr 5

