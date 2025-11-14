Warszawa bez wody. Zakręcą krany w kilku dzielnicach! Mamy listę ulic

Mieszkańcy siedmiu dzielnic Warszawy muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody, które wpłyną na codzienne życie.

MPWiK informuje o wyłączeniach, m.in. w Wesołej, na Mokotowie i na Pradze-Południe, które potrwają od 14 do 20 listopada 2025 roku.

Brak bieżącej wody to wyzwanie dla higieny i codziennych czynności, ale odpowiednie przygotowanie może zminimalizować niedogodności.

Sprawdź, jak skutecznie przygotować się na brak wody, gromadząc zapasy i planując działania, aby komfortowo przetrwać ten czas.

Przerwy w dostawie wody w Warszawie

Przerwy w dostawie wody czekają mieszkańców aż siedmiu dzielnic w Warszawie. MPWiK poinformował o planowanych wyłączeniach m.in. w Wesołej, na Mokotowie i na Pradze-Południe. Mieszkańcy stolicy muszą być więc przygotowani na utrudnienia. Utrudnienia te, choć niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania miejskiej sieci wodociągowej w dłuższej perspektywie, mogą znacząco wpłynąć na codzienne życie tysięcy warszawiaków. Przez pewien czas mieszkańcy stolicy nie będą mogli zrobić prania, wziąć kąpieli, pozmywać naczyń czy nawet umyć rąk.

Jak przygotować się na przerwy w dostawie wody? Praktyczny poradnik dla mieszkańców

Brak bieżącej wody to nie tylko problem z piciem czy gotowaniem, ale także z podstawowymi czynnościami higienicznymi. Odpowiednie przygotowanie pozwoli jednak zminimalizować niedogodności i przejść przez ten czas komfortowo. Oto praktyczny poradnik, jak skutecznie przygotować się na przerwę w dostawie wody:

1. Zgromadź zapasy wody pitnej

To absolutna podstawa! Zadbaj o to, by mieć wystarczającą ilość wody do picia dla wszystkich domowników, a także dla zwierząt domowych. Przyjmuje się, że na osobę powinno przypadać minimum 3-4 litry wody dziennie. Przechowuj ją w czystych butelkach, dzbankach lub specjalnych baniakach. Pamiętaj również o wodzie do przygotowania posiłków - np. do zagotowania makaronu czy ryżu.

2. Przygotuj wodę do celów higienicznych i sanitarnych

Oprócz wody pitnej potrzebna będzie woda do mycia rąk, spłukiwania toalety (jeśli nie ma innego rozwiązania) oraz podstawowej higieny osobistej.

Wanna lub duże pojemniki: Jeśli posiadasz wannę, napełnij ją wodą na kilka godzin przed planowanym wyłączeniem. Będzie to świetny rezerwuar do spłukiwania toalety (wystarczy nabrać wodę wiadrem i wlać do muszli) oraz do ewentualnego mycia.

Jeśli posiadasz wannę, napełnij ją wodą na kilka godzin przed planowanym wyłączeniem. Będzie to świetny rezerwuar do spłukiwania toalety (wystarczy nabrać wodę wiadrem i wlać do muszli) oraz do ewentualnego mycia. Wiadra, miski, garnki: Napełnij kilka wiader i misek wodą. Przydadzą się do mycia rąk, twarzy czy drobnych naczyń.

Napełnij kilka wiader i misek wodą. Przydadzą się do mycia rąk, twarzy czy drobnych naczyń. Wilgotne chusteczki: Zapas wilgotnych chusteczek do higieny intymnej i odświeżania ciała może okazać się nieoceniony.

Zapas wilgotnych chusteczek do higieny intymnej i odświeżania ciała może okazać się nieoceniony. Żel antybakteryjny do rąk: Uzupełni braki w możliwości umycia rąk wodą z mydłem.

3. Umyj naczynia i zrób pranie z wyprzedzeniem

Jeśli masz możliwość, umyj wszystkie naczynia i zrób pranie przed planowanym wyłączeniem wody. Dzięki temu unikniesz piętrzących się stosów brudnych naczyń i prania, które będzie czekać na wznowienie dostaw.

4. Zaplanuj posiłki

W dniu przerwy w dostawie wody postaw na dania, które nie wymagają gotowania lub ich przygotowanie jest minimalne. Kanapki, sałatki, gotowe potrawy ze słoika czy konserwy będą dobrym rozwiązaniem. Jeśli masz kuchenkę gazową lub turystyczną, możesz podgrzać wodę na herbatę czy kawę.

5. Zabezpiecz urządzenia AGD

Jeśli masz zmywarkę lub pralkę, upewnij się, że nie będą działać w momencie wyłączenia wody. Nagłe odcięcie dopływu wody w trakcie cyklu pracy może uszkodzić urządzenia.

6. Informuj domowników

Upewnij się, że wszyscy domownicy, zwłaszcza dzieci, są świadomi planowanej przerwy i wiedzą, jak oszczędnie korzystać ze zgromadzonej wody.

7. Monitoruj komunikaty

Śledź oficjalne komunikaty dostawcy wody oraz lokalnych mediów. Mogą pojawić się aktualizacje dotyczące czasu trwania wyłączenia lub ewentualnych zmian.

8. Pamiętaj o zwierzętach domowych

Zadbaj o to, by Twoje zwierzęta miały dostęp do świeżej wody pitnej przez cały okres trwania wyłączenia.

Co zrobić po wznowieniu dostaw wody? Początkowo może być ona zabarwiona lub mieć zmieniony zapach. To normalne. Wystarczy odkręcić kran i pozwolić wodzie swobodnie spływać przez kilka minut, aż stanie się czysta i przejrzysta. Dopiero wtedy można używać jej do picia i gotowania.

Kiedy przerwy w dostawie wody w Warszawie?

Pierwsze przerwy w dostawie wody planowane są już na 14 listopada 2025 roku. Utrudnienia mają zakończyć się 20 listopada. Dla ułatwienia przygotowaliśmy informator, w którym publikujemy szczegółowe informacje dotyczące przerw w dostawie wody w konkretnych dzielnicach Warszawy. Szczegóły publikujemy w poniższej galerii.

