Ciął kolegę nożem w twarz. Szkoła reaguje, uczniowie pod opieką psychologa

Warszawa. Bójka z użyciem noża w toalecie. Szkoła reaguje

Tak szokującego zdarzenia w warszawskiej szkole nie było już dawno. We wtorek, 5 grudnia, około godz. 13 dwóch 15-latków pobiło się w szkolnej toalecie. Jeden z nich sięgnął nagle po nóż i ciął nim nastolatka w twarz. Prędko przyjechało pogotowie, interweniowała policja.

Zdarzenie postawiło pod znakiem zapytania bezpieczeństwo w XIII Liceum Ogólnokształcącym. - To pierwszy taki incydent nie tylko w historii tej placówki, ale też wszystkich szkół w naszej dzielnicy. W związku z nim podejmiemy działania prewencyjne – mówi nam rzecznik urzędu dzielnicy Targówek Rafał Lasota. Jednocześnie zapewnia, że władze placówki od razu zareagowały. - Zaplanowaliśmy rozmowy psychologów i pedagogów ze wszystkimi uczniami. Będą dotyczyły przemocy i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Co do innych środków zapobiegawczych, nie będzie możliwe wstawienie bramek wykrywających metal ze względów prawnych – wyjaśnia rzecznik.

Jak słyszymy, rodzice uczniów, którzy się pobili odbyli już rozmowy z dyrekcją szkoły. Próbowaliśmy się skontaktować z dyrektorką. Bezskutecznie. - Dziś jest to niemożliwe, cały czas trwają spotkania w związku z wczorajszym zajściem – słyszymy w sekretariacie. Do sprawy powrócimy.