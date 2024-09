Znana sieć sklepów z impetem wkracza do nowych miast! Właśnie otwarto kolejny salon pod Warszawą

Warszawa. Ciągnik zniszczył fontanny w parku Szymańskiego na Woli

Fontanny w parku Szymańskiego w Warszawie zostały uszkodzone po raz kolejny. W poniedziałek rano (9 czerwca) ciągnik wiozący beczkę wody do podlewania roślin wjechał w fontanny. Najpierw w jedną, z której cudem wyjechał, potem w drugą - z której już nie zdołał się wydostać. Została uszkodzona podziemna instalacja. Do wyciągnięcia pojazdu będzie potrzebny specjalistyczny sprzęt. Okazuje się, że firma nie miała zgody na wjazd do parku.

"Firma nie miała pozwolenia na wjazd takim sprzętem na teren parku" - przekazał polsatnews.pl rzecznik Urzędu Dzielnicy Wola Marcin Jakubik. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Zniszczyli fontannę w parku na Woli. W dziurze ugrzęzła furgonetka wynajęta przez dzielnicę

To drugi raz w tym roku

W czerwcu 2024 roku wynajęty przez dzielnicę samochód dostawczy wjechał w fontanny i zapadł się w półmetrowej niecce.