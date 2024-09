Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów. Wcześniej zaatakował ich maczetą

Czy Warszawie grozi powódź? Kiedy fala wezbraniowa dotrze do stolicy? IMGW odpowiada

Warszawa. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie przekazała informację o tragicznym finale interwencji na Mokotowie. Jak opisali ratownicy, w środę około godz. 22 otrzymali wezwanie do trzech rannych osób: dwóch funkcjonariuszy policji i 35-letniego mężczyzny. Według relacji ze zdarzenia, agresywny 35-latek zaatakował i ranił mundurowych maczetą, na co oni odpowiedzieli ogniem. Wszyscy uczestnicy trafili do szpitali. Agresor, który otrzymał kilka ran postrzałowych, był reanimowany.

KSP potwierdziło informacje o incydencie na Mokotowie, życiu policjantów nic nie zagraża. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie w czwartek poinformował, że 35-latek zmarł, donosi tvn24.pl.