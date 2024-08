Warszawa. Ogień na kopcu zapłonął. Obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Koncert Taylor Swift w Warszawie. Spytaliśmy fanów, co wiedzą o Powstaniu Warszawskim

Na Kopcu Powstania Warszawskiego w 80. rocznicę wybuchu Powstania odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów walczących o wolność Polek i Polaków. Do rozpalenia ogniska na kopcu posłużył ogień przyniesiony z Grobu Nieznanego Żołnierza, przekazał urząd.

- W tym jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w Warszawie, na Kopcu Powstania Warszawskiego, ponownie zapłonie ogień pamięci, wdzięczności i symbol naszego zobowiązania. Ta ofiara młodości, krwi, a często ofiara życia Powstańców Warszawskich, razem z tym ogniem będzie niesiona także w przyszłość przez kolejne pokolenia. Ten kopiec mógł być symbolem zagłady Warszawy, klęski. Tutaj przywieziono 22 miliony m3 gruzów miasta, które miało przestać istnieć, ale stało się symbolem życia, nadziei i przyszłości oraz tego, że zasady i wartości, które Powstańcy przez te 80 lat nam powtarzają, będą niesione także w przyszłości. W ostatnich latach został zrewitalizowany i jest nowym miejscem na mapie Warszawy, skierowanym ku przyszłości a jednocześnie miejscem, w którym kultywuje się pamięć o naszych bohaterach – mówiła Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Byliśmy na Kopcu Powstania Warszawskiego. Tak wygląda pod koniec remontu

Głos zabrał również burmistrz dzielnicy Mokotów.

- 80 lat temu sercu naszej ukochanej Warszawy wybuchło powstanie, które wpisało się na zawsze w historię tego miasta. Warszawa była bowiem świadkiem dramatycznych wydarzeń, jednak tylko dzięki determinacji i niezłomności osób, które wtedy walczyły i naszej pracy udało się ją przywrócić do dawnego blasku. Nasze serce winna wypełniać duma, kiedy patrzymy na naszą stolicę, jak powstała z gruzów – powiedział Rafał Miastowski.

Pomysł na kopiec powstał w 1945 roku i został wsparty przez inżynier Stanisława Gruszczyńskiego, architekta z Biura Odbudowy Stolicy. Tego samego roku na Czerniaków zaczęto zwozić gruzy Warszawy.

- Kopiec Powstania Warszawskiego to miejsce, z którego patrzymy na ukochaną Warszawę, przypomina nam jej losy. Ukochana stolica uległa zniszczeniom w wyniku działań wojennych w 1939 roku, następnie po likwidacji getta warszawskiego i wreszcie podczas Powstania Warszawskiego, kiedy Niemcy systematycznie niszczyli Warszawę zarówno bombami lotniczymi, jak i pociskami artyleryjskimi. Już w 1945 roku wobec konieczności usuwania gruzu z terenu zniszczonej Warszawy powstała koncepcja budowy kopca usypanego z gruzów miasta. Gruz wywożono w kilka miejsc, ale lokalizacja przy ulicy Bartyckiej okazała się najlepsza dla obiektu-symbolu, ale również dawała możliwość wykorzystania gruzu zarówno do umacniania brzegów rzeki, jak i do produkcji materiałów budowlanych – wspominał prof. Leszek Żukowski ps. „Antek”. – W ostatnich latach wyremontowano ten obiekt i dzięki dbałości władz miasta można podziwiać odnowiony kopiec i widok kochanego miasta Warszawy – dodał Powstaniec Warszawski.