Weekend w Warszawie? Lepiej ominąć tę trasę. Szykują się gigantyczne utrudnienia

Warszawa. Zmiany w ruchu na ul. Czerniakowskiej i Gagarina

W nadchodzący weekend tę trasę w Warszawie lepiej omijać z daleka. Uruchomienie linii tramwajowej na ul. J. Gagarina zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym w dniach 19-21 kwietnia, drogowcy ułożą ostatnią warstwę asfaltu na jezdni w kierunku Belwederskiej oraz skrzyżowaniu z Czerniakowską, przekazał um. st. Warszawy.

Tramwajem prosto do Wilanowa. Budowa idzie pełną parą

Tak jak w poprzedni weekend, ta część Warszawy może ulec zakorkowaniu z powodu puszczenia ruchu jedną nitką.

"Drogowcy będą pracowali na jezdni ulicy Gagarina w kierunku Belwederskiej – od Czerniakowskiej do Sieleckiej. Roboty zaplanowano od piątku, 19 kwietnia, od godziny 22:00 do poniedziałku, 22 kwietnia, do godziny 4:00. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą nitką. Ulice Czerska i Sielecka od strony północnej stracą połączenie z Gagarina. Będzie można do nich dojechać od strony Podchorążych. Jadący w kierunku Belwederskiej nie skręcą z Gagarina w Czerską i Iwicką na południe – w stronę Chełmskiej. Wyjazd z Czerskiej i Sieleckiej możliwy będzie w obu kierunkach, a z Iwickiej – w stronę Czerniakowskiej." - czytamy w komunikacie. Zwężeniu ulegnie też ul. Czerniakowska. Poniżej mapa.

Na następny weekend zaplanowano ostatni etap asfaltowania, pomiędzy Sielecką i Belwederską. Wykonawca trasy, Budimex, uruchomienie trasy tramwajowej na ulicy Gagarina przewiduje na połowę maja.

