Warszawa. Zwabiła go do mieszkania. Dwóch oprychów przystawiło mu nóż do gardła i okradło

Poznawanie ludzi przez internet bywa niebezpieczne. Jeden z mieszkańców Woli umówił się z poznaną na portalu społecznościowym kobietą. Przyjechał do jej mieszkania, a tam zamiast miło spędzonego czasu rozegrał się koszmar. Dwóch opryszków pobiło go i obrabowało! Policja zatrzymała w sprawie 29-latkę i jej dwóch znajomych. Wszyscy usłyszeli zarzuty.