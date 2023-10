Warszawski nauczyciel zdobył "Oscara"! Radosław Potrac "Nauczycielem Roku 2023"

Radosław Potrac "Nauczycielem Roku 2023". Mówią, że ma w sobie "gen belfra"

Uczniowie go uwielbiają, a nauczyciele z jego szkoły mówią o nim, że ma „gen belfra”. Teraz został wyróżniony. I to nie byle jak, bo Radosław Potrac otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2023. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się w środę na Zamku Królewskim w Warszawie. Potrac na co dzień uczy historii i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. w Warszawie, której tradycje sięgają czasów przedwojennych. Pełni też rolę nauczyciela wspomagającego uczniów, którzy wymagają większej uwagi. Praski nauczyciel jest aktywnym harcerzem, redaguje też wielokrotnie nagradzaną gazetkę szkolną „Śrubowkręt”. 20 lat temu założył szkolny klub turystyczny Dreptaki. Jako pasjonat turystyki i varsavianista pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Nasz reporter miałokazję porozmawiaćz nim podczas ubiegłorocznej kwesty na ratowanie Powązek. Więcej przeczytasz TUTAJ.

