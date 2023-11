Wielka obława w Warszawie. Zatrzymali podejrzanego o napady na Bielanach i Woli

Seria brutalnych ataków w Warszawie. Jest rysopis sprawcy. Policja apeluje do świadków

Koniec obławy w Warszawie. Zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie napadów na Woli i Bielanach

Warszawska policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o dokonanie ataków na Woli i Bielanach. Mundurowi na razie nie zdradzają szczegółowych informacji dotyczących zatrzymanego. Wcześniej prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o skierowaniu na ulice Warszawy dodatkowych patroli policji i straży miejskiej.

- W związku z atakami do jakich doszło dziś w dwóch dzielnicach – na Bielanach i Woli, zwróciłem się do Komendy Stołecznej Policji o skierowanie na ulice Warszawy dodatkowych patroli i zaangażowanie wszystkich sił, by jak najszybciej ustalić i zatrzymać napastnika. Zarekomendowałem objęcie szczególnym dozorem szkół, przedszkoli i miejsc, w których gromadzi się najwięcej mieszkanek i mieszkańców. W akcję włączono siły Straży Miejskiej. Nie ma zgody na agresję - napisał na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ważne! Przed chwilą stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dzisiejsze ataki na terenie Warszawy. pic.twitter.com/Gv750fsvVG— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 3, 2023

