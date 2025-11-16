Wielka wyrwa w torach na trasie do Warszawy?! Szokujący incydent kolejowy. Poważne utrudnienia

Zuzanna Sekuła
2025-11-16 13:58

W niedzielę rano (16 listopada) maszynista pociągu jadącego w rejonie miejscowości Życzyn (powiat garwoliński), w pobliżu stacji PKP Mika, zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej. Jak poinformowała Policja Mazowiecka, wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które doprowadziło do natychmiastowego zatrzymania składu. Incydent ten wywołał falę spekulacji, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się doniesienia o celowym uszkodzeniu szyny. Służby na razie nie potwierdzają tej teorii.

  • Maszynista zgłosił poważne uszkodzenie torowiska w okolicach Życzyna, co doprowadziło do zatrzymania pociągu.
  • Wstępne oględziny potwierdziły ubytek w torze, jednak przyczyny incydentu, w tym spekulacje o celowym uszkodzeniu, pozostają niewyjaśnione.
  • Jakie są prawdziwe okoliczności tego zdarzenia i czy miało ono charakter kryminalny?

Poważne uszkodzenie torowiska w Życzynie

W niedzielę, 16 listopada 2025 roku, o godzinie 7:39, maszynista pociągu jadącego w rejonie miejscowości Życzyn (powiat garwoliński), w pobliżu stacji PKP Mika, telefonicznie zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej. 

„W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń. Na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby, w tym funkcjonariuszy Policji. Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem" - podaje podaje Policja Mazowiecka.

Komunikat PKP o utrudnieniach na trasie 

Oficjalne komunikaty z Portalu Pasażera potwierdzają utrudnienia w ruchu kolejowym: „Sobolew - Życzyn. Inne przyczyny związane z infrastrukturą kolejową. Zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 10 minut. Przepraszamy za utrudnienia".

Co doprowadziło do zdarzenia? Fala spekulacji

Najbardziej niepokojące są nieoficjalne doniesienia krążące w internecie, zwłaszcza na platformie X. Użytkownicy spekulują, że doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez kradzież toru lub detonację ładunku wybuchowego. Jeden z wpisów sugeruje: „Od godziny 7:30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytku w torze o długości około 100 cm przez m-stę pociągu 12713 KM Warszawa Zach-Dęblin. Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego”.  Z kolei mieszkańcy okolicy w rozmowie z "Faktem" mówili o huku, który usłyszeli wczoraj późnym wieczorem. Służby na razie nie potwierdzają tych doniesień.

