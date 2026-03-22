Wielki pożar willi pod Warszawą. Zawalił się dach. Strażacy szukają kobiety

- Pod Warszawą, w Komorowie, doszło do pożaru zabytkowej willi, który strawił dużą część budynku.
- W trakcie akcji ratunkowej zawalił się dach i strop, a strażacy prowadzą poszukiwania zaginionej osoby.
- Istnieje obawa, że pod gruzami może znajdować się starsza kobieta.
Pożar willi w Komorowie. Runęła część budynku
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o godzinie 8:48. Ogień pojawił się w dwukondygnacyjnym, murowanym budynku o wymiarach około 10 na 10 metrów przy ul. Kolejowej 13 - przekazał „Super Expressowi” mł. kpt. Michał Składanowski, oficer prasowy KP PSP w Pruszkowie.
Sytuacja szybko stała się skrajnie niebezpieczna - w trakcie akcji zawalił się strop wewnątrz willi, a konstrukcja budynku została poważnie naruszona.
Strażacy przeszukują gruzy
Strażak dodaje, że pod gruzami może znajdować się jedna osoba.
- Na tę chwilę istnieje przypuszczenie, że pod gruzami może znajdować się jedna osoba. Na miejscu prowadzone są działania gaśniczo-ratownicze, w tym odgruzowywanie zawalonych pomieszczeń ze szczególną ostrożnością z uwagi na bardzo niestabilną konstrukcję - słyszymy.
Akcja jest niezwykle trudna. Ratownicy muszą działać ostrożnie, by nie doprowadzić do kolejnych zawaleń.
Mieszkańcy: w środku mogła być starsza kobieta
Niepokojące informacje przekazują okoliczni mieszkańcy. Według ich relacji, w willi pomieszkiwała starsza kobieta. Na razie nie ma potwierdzenia, czy znajdowała się w budynku w chwili wybuchu pożaru. To właśnie dlatego służby prowadzą intensywne przeszukiwanie pogorzeliska. Sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać.