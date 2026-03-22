Wielki pożar willi pod Warszawą. Zawalił się dach. Strażacy szukają kobiety

Zuzanna Sekuła
2026-03-22 12:06

Dramatyczne sceny pod Warszawa. W willi w Komorowie wybuchł pożar. Ogień strawił już dużą część budynku, zawalił się dach i strop. Strażacy prowadzą akcję ratunkową i przeszukują gruzy. Istnieje obawa, że w środku może znajdować się starsza kobieta.

Pożar willi w Komorowie. Runęła część budynku

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o godzinie 8:48. Ogień pojawił się w dwukondygnacyjnym, murowanym budynku o wymiarach około 10 na 10 metrów przy ul. Kolejowej 13 - przekazał „Super Expressowi” mł. kpt. Michał Składanowski, oficer prasowy KP PSP w Pruszkowie.

Sytuacja szybko stała się skrajnie niebezpieczna - w trakcie akcji zawalił się strop wewnątrz willi, a konstrukcja budynku została poważnie naruszona.

Tragiczny pożar na Ursynowie. Zginęły cztery osoby, świadkowie mówią o wybuchach

Strażacy przeszukują gruzy

Strażak dodaje, że pod gruzami może znajdować się jedna osoba.

- Na tę chwilę istnieje przypuszczenie, że pod gruzami może znajdować się jedna osoba. Na miejscu prowadzone są działania gaśniczo-ratownicze, w tym odgruzowywanie zawalonych pomieszczeń ze szczególną ostrożnością z uwagi na bardzo niestabilną konstrukcję - słyszymy.

Akcja jest niezwykle trudna. Ratownicy muszą działać ostrożnie, by nie doprowadzić do kolejnych zawaleń.

Mieszkańcy: w środku mogła być starsza kobieta

Niepokojące informacje przekazują okoliczni mieszkańcy. Według ich relacji, w willi pomieszkiwała starsza kobieta. Na razie nie ma potwierdzenia, czy znajdowała się w budynku w chwili wybuchu pożaru. To właśnie dlatego służby prowadzą intensywne przeszukiwanie pogorzeliska. Sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać.

