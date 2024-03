Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli na Balu Seniora!

W piątek (1 marca) z samego rana dotarły do nas przerażające wiadomości. Zmarła 25-letnia Liza, dziewczyna, która została brutalnie zgwałcona przez 23-letniego Doriana S. w niedzielny poranek (25 lutego). Dziewczyna przez cały czas, kiedy przebywała w szpitalu, miała obok siebie swojego ukochanego. Jej chłopak do ostatniej chwili miał nadzieję, że ta historia nie zakończy się takim koszmarem.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Lizy? Dziewczyna zostanie pochowana w Warszawie

Dla 25-letniej Lizy Polska miała być schronieniem, tutaj miała znaleźć bezpieczne miejsce. Niestety, w niedzielę 25 lutego, około godziny 5 nad ranem, wracającą do domu Lizę zaatakował Dorian S. (23 l.). Chłopak założył kominiarkę, przyłożył jej nóż do szyi i siłą zaciągnął do bramy, gdzie brutalnie zgwałcił, rozebrał i obrabował. Mężczyzna po ataku poszedł do sklepu, zrobił zakupy i wrócił do domu, gdzie kilkanaście godzin później został zatrzymany przez policjantów.

Gwałt w centrum Warszawy. Nie żyje 25-letnia Liza. Tragiczne wiadomości ze szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Chłopak został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa kobiety na tle rabunkowym i seksualnym. − Został przesłuchany w charakterze podejrzanego i złożył wyjaśnienia – mówił prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ze względu na tragiczne wiadomości ze szpitala, możemy być pewni, że w najbliższym czasie prokurator zmieni zarzut wobec zatrzymanego oprawcy. Jak możemy przeczytać w kodeksie karnym: "kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Pogrzeb Lizy odbędzie się w stolicy. Aktualnie trwają negocjacje w sprawie przekazania ciała krewnym w celu pochówku. − Teraz kuzynka Lizy stara się przyjechać z Białorusi do Polski − napisała Valaryna, dziewczyna, która w ostatnich dniach opiekowała się zgwałconą i utrzymywała kontakt z jej chłopakiem. Informacja o tym, gdzie odbędzie się pogrzeb, zostanie przekazana w najbliższym czasie.