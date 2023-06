Więzień pobił policjantów i uciekł! Michał K. zatrzymany po kilku dniach

Do tego wstrząsającego incydentu doszło w czwartek (22 czerwca 2023) na terenie Sądu Rejonowego w Piasecznie. Więzień, Michał K. (36 l.) był doprowadzany na rozprawę z zakładu karnego w Grójcu, ale to co się wydarzyło, zszokowało wszystkich. Mężczyzna zdołał wyswobodzić się z kajdanek i pobić mundurowych, a następnie uciec.

Policjanci prowadzili poszukiwania mężczyzny. W komunikacie prasowym opublikowali jego wizerunek oraz rysopis. W środę (28 czerwca 2023) udało się go zatrzymać.

- Dzisiaj po południu policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP przy wsparciu policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu zatrzymali 36-letniego Michała K., poszukiwanego przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie - informuje policja.

Mężczyznę zatrzymano w prywatnym mieszkaniu.

- Intensywna praca operacyjna policjantów doprowadziła do ustalenia miejsca ukrywania się poszukiwanego. Do zatrzymania doszło w prywatnym mieszkaniu na terenie Warszawy-Wawer - czytamy w komunikacie mundurowych.

Dzisiaj po południu policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP przy wsparciu policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu zatrzymali 36-letniego Michała K., poszukiwanego przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie. pic.twitter.com/zOOCh0Nauo— Policja Warszawa (@Policja_KSP) June 28, 2023

Zatrzymano męża zaginionej Anety Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.