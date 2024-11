Wjechał na przejazd kolejowy ciężarówką. Wyciekło nagranie z kabiny maszynisty. Tak doszło do tragedii!

Zamkną ważną ulicę w Warszawie. Mieszkańcy dojadą do domów przez plac budowy

Drogowy dramat rozegrał się we wtorek (26 listopada) w Nowej Suchej, pow. sochaczewski. Kierowca samochodu ciężarowego zignorował zamykające się rogatki i wjechał na tory. Po wyłamaniu jednego szlabanu zatrzymał się przed kolejnym zastawiając przejazd. Sekundy później dochodzi do zderzenia.

Poznaliśmy nowe nagranie z tego wstrząsającego wypadku. Pochodzi z kabiny maszynisty. Widać na nim, jak przed nadjeżdżającym z dużą prędkością pociągiem wyrasta biały tir. Maszynista zaczyna hamować, jednak jest już za późno. Przód lokomotywy dosłownie zmiata samochód, a pociąg wykoleja się. Po przejechaniu wielu metrów w końcu zatrzymuje się.

Wstępnie oszacowane straty są gigantyczne. Naprawa uszkodzonej infrastruktury i taboru wyniesie ponad 12 milionów złotych. Dodatkowo, jak podają kolejarze, kluczowa magistrala kolejowa była zablokowana przez wiele godzin, co doprowadziło do ponad 3500 minut opóźnień w ruchu pociągów i chaosu wśród podróżnych. Sprawca ma zostać obciążony kosztami napraw i akcji ratunkowej. Może też usłyszeć zarzuty, za które grozi do 8 lat więzienia.

W wakacje doszło do podobnego wypadku. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca tira, który 1 lipca w Ołtarzewie (pow. warszawski zachodni) wjechał na przejazd kolejowy i tym samym doprowadził do zderzenia z pociągiem Kolei Mazowieckich. Wypadku nie przeżył 49-letni maszynista Rafał. Więcej przeczytasz TUTAJ.

